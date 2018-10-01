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Транспорт и связь 01.10.2018 13:55

ЕС готов подписать с Азербайджаном соглашение по открытому небу

Европейский союз (ЕС) готов подписать с Азербайджаном соглашение о сотрудничестве в авиационной сфере, заявил заведующий отделом политики и прессы бакинского представительства ЕС Денис Даниилидис.

«Мы готовы подписать соглашение с Азербайджаном по открытому небу»,- сказал Д.Даниилидис агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в Брюсселе ждут одобрения азербайджанской стороной данного документа.

Суть соглашения об открытом небе заключается в упрощении авиасообщения между Азербайджаном и странами ЕС, как пассажирских перевозок, так и грузоперевозок.

Азербайджан в 2016 году подписал подобное соглашение с США.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕС, АВИАЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]