ЕС готов подписать с Азербайджаном соглашение по открытому небу

Европейский союз (ЕС) готов подписать с Азербайджаном соглашение о сотрудничестве в авиационной сфере, заявил заведующий отделом политики и прессы бакинского представительства ЕС Денис Даниилидис.
«Мы готовы подписать соглашение с Азербайджаном по открытому небу»,- сказал Д.Даниилидис агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, в Брюсселе ждут одобрения азербайджанской стороной данного документа.
Суть соглашения об открытом небе заключается в упрощении авиасообщения между Азербайджаном и странами ЕС, как пассажирских перевозок, так и грузоперевозок.
Азербайджан в 2016 году подписал подобное соглашение с США.
Ф.Исазаде
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