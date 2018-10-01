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СНГ 01.10.2018 13:57

Кремль не будет дискутировать со СМИ по теме подозреваемых Британией по "делу Скрипалей" - Песков

Кремль не намерен участвовать в дальнейших дискуссиях со СМИ относительно личности подозреваемых по "делу Скрипалей", Россия лишена возможностей получить какие-либо материалы по инциденту в Солсбери, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации. Понимаете, "BBC не может что-то подтвердить", "BBC может выдвинуть предположение" или еще что-то, и поскольку вся дискуссия ведется на уровне СМИ, то мы как Кремль больше не хотим в этой дискуссии участвовать", - сказал Д.Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, можно ли предположить, что президента РФ неверно информировали о личности подозреваемого Лондоном Руслана Баширова, поскольку согласно расследованиям СМИ, он и полковник Анатолий Чипига - одно лицо.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что говорил об этом еще на прошлой неделе.

"Россия с самого начала предлагала совместные действия по расследованию инцидента, вместе с тем это желание Москвы не встретило взаимности. И Москва лишена возможности получить какие-либо материалы", - сказал Д.Песков.

От дальнейших комментариев он воздержался.

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Тэги: РОССИЯ, БРИТАНИЯ, СОЛСБЕРИ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]