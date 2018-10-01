Кремль не намерен участвовать в дальнейших дискуссиях со СМИ относительно личности подозреваемых по "делу Скрипалей", Россия лишена возможностей получить какие-либо материалы по инциденту в Солсбери, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации. Понимаете, "BBC не может что-то подтвердить", "BBC может выдвинуть предположение" или еще что-то, и поскольку вся дискуссия ведется на уровне СМИ, то мы как Кремль больше не хотим в этой дискуссии участвовать", - сказал Д.Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, можно ли предположить, что президента РФ неверно информировали о личности подозреваемого Лондоном Руслана Баширова, поскольку согласно расследованиям СМИ, он и полковник Анатолий Чипига - одно лицо.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что говорил об этом еще на прошлой неделе.

"Россия с самого начала предлагала совместные действия по расследованию инцидента, вместе с тем это желание Москвы не встретило взаимности. И Москва лишена возможности получить какие-либо материалы", - сказал Д.Песков.

От дальнейших комментариев он воздержался.