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ТЭК 01.10.2018 14:17

Газпром продал 71% импортера российского газа в Турцию Bosphorus Gaz

"Газпром"продал 71% акций турецкой компании Bosphorus Gaz, следует из документов компании.

По словам источника, знакомого с ситуацией, сделка была закрыта в сентябре.

Сообщалось, что управляющий директор Bosphorus Gaz Аднан Сен (Adnan Sen) подписал соглашение с "Газпромом" о покупке 71% акций Bosphorus Gaz, а после одобрения властей акции Bosphorus Gaz будут переведены в Sen Group.

В середине июня 2017 года зампред "Газпрома" Александр Медведев подтверждал, что компания рассматривает возможность продажу Bosphorus Gaz.

"События на турецком рынке носят сложный характер, в том числе в связи со сложной экономической ситуацией в Турции. Последние политические события очень сильно повлияли на курс турецкой лиры, цены остаются регулируемыми, действует механизм субсидирования для газа, который продает Botas. Фактически полноценного свободного рынка газа в Турции как не было, так и нет. И в связи с этим - тем более, если мы видим, какие действия предпринимаются турецкой стороной с другими частными компаниями, мы начали рассматривать вопрос, чтобы выйти из этого актива по экономическим соображениям и по соображениям непредсказуемости", - говорил он.

"Газпром" в 2004 году через германскую дочку Gazprom Germania ZMB GmbH купил 40% акций Bosphorus Gaz Corp. В 2012 году другой акционер компании - TUR Enerji продала еще 31% акций Gazprom Germania.

В рамках либерализации турецкого газового рынка государственная Botas в 2005 году провела аукционы по перепродаже закупаемых у "Газпрома" объемов газа по западному направлению (через Украину и Болгарию). Так, Bosphorus Gas стала покупателем 750 млн кубометров российского газа в год. Поставки начались в 2009 году.

В 2011 году объемы трейдинга Bosphorus Gaz достигли 812 млн куб. м газа в год.

По итогам нового соглашения с "Газпром экспортом" на 1,75 млрд куб. м газа в год Bosphorus Gaz стала закупать 2,5 млрд куб. м газа в год с 2013 года.

В 2014 году Bosphorus Gaz импортировала 2,75 млрд куб. м газа, заняв долю рынка в 5,58%.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗПРОМ, СДЕЛКА


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