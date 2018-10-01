Основная выручка Азербайджана в январе-августе 2018г от ненефтяного экспорта пришлась на томаты, золото и полиэтилен

Азербайджан в январе-августе 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 94 млн, что на 14% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, за 8 месяцев 2018 года в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты - $144,4 млн (рост на 12,7% по сравнению с январем-августом 2017 года), золото $81 млн (рост на 20,2%), полиэтилен - $63 млн (рост на 10,5%), электроэнергию - $59,6 млн (рост на 64,6%).

В целом, за январь-август Азербайджан больше всего экспортировал фруктов и овощей - на $316 млн или 29% от общего объема ненефтяного экспорта.

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия - $375,2 млн (рост на 10,9%), Турция - $249,8 млн (рост на 20,44%), Швейцария - $92,2 млн (рост на 10,3%), Грузия - $88,5 млн (спад на 2,7%) и Китай - $32,2 млн (рост в 1,7 раза). Таким образом, 34,3% экспорта ненефтяной продукции пришлось в РФ.

В 2017 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 538 млн.

Б.Рустамбеков