БТА отбирает перевозчиков для еще 7 автобусных маршрутов в Баку

Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило конкурс на отбор перевозчиков по семи внутригородским автобусным маршрутам, говорится в сообщении БТА.
Отбор проводится посредством конкурса.
"Регулярные маршрутные линии №6, №38, №81, №85, №119, №135 и №165 выставлены на конкурс с целью отбора новых перевозчиков", - отмечается в информации.
Цель конкурса - повышение качества пассажироперевозок на указанных маршрутных линиях. В этой связи, БТА планируется выставить все регулярные маршрутные линии, действующие на административной территории Баку.
Ранее БТА объявило конкурс на конкурс на отбор перевозчиков по 19 внутригородским автобусным маршрутам (№1, №2, №3, №4, №15, №18, №49, №50, №61, №64, №65, №136, №147, №149, №160, №164 , №171, №195 и №217).
Н.Аббасова
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