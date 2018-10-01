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Транспорт и связь 01.10.2018 14:39

БТА отбирает перевозчиков для еще 7 автобусных маршрутов в Баку

Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило конкурс на отбор перевозчиков по семи внутригородским автобусным маршрутам, говорится в сообщении БТА.

Отбор проводится посредством конкурса.

"Регулярные маршрутные линии №6, №38, №81, №85, №119, №135 и №165 выставлены на конкурс с целью отбора новых перевозчиков", - отмечается в информации.

Цель конкурса - повышение качества пассажироперевозок на указанных маршрутных линиях. В этой связи, БТА планируется выставить все регулярные маршрутные линии, действующие на административной территории Баку.

Ранее БТА объявило конкурс на конкурс на отбор перевозчиков по 19 внутригородским автобусным маршрутам (№1, №2, №3, №4, №15, №18, №49, №50, №61, №64, №65, №136, №147, №149, №160, №164 , №171, №195 и №217).

Н.Аббасова

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Тэги: БТА, ПЕРЕВОЗЧИКИ, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]