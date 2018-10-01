Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.0259 GBR   2.2141 TRY   0.2816

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 18° 26° 3 Окт 18° 27° 4 Окт 18° 27°

Туризм 01.10.2018 14:49

Более 4 млн россиян отдохнули в Турции за восемь месяцев

Турпоток из России в Турцию с января по август 2018 года вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 4 млн человек, сообщает министерство культуры и туризма Турции.

За восемь месяцев страну посетили 4,187 млн россиян, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россияне заняли первое место по числу иностранных туристов в Турции. Второе место по турпотоку в Турцию заняла Германия (3 млн туристов), за ней следуют Великобритания (1,6 млн), Иран (1,5 млн) и Грузия (1,4 млн).

В первую десятку также попали туристы из Болгарии, с января по август Турцию посетили 1,4 млн граждан этой страны, Украины (1 млн), Нидерландов (748 тыс.), Саудовской Аравии (585 тыс.) и Польши (470 тыс.).

Турпоток в Турцию из Китая вырос за восемь месяцев на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 260 тыс. туристов.

Всего с января по август страну посетили 27 млн иностранных туристов, что на 22,9% больше, чем за восемь месяцев 2017 года.

По данным Минтуризма, в высокий сезон с мая по август Турцию посетили 3,6 млн россиян. Из них рекордные 990 тыс. туристов - в июне, 898 тыс. - в июле и 910,5 тыс. граждан РФ в августе. В августе турпоток из России вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иностранный турпоток в августе увеличился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, составив 5,4 млн человек.

Самыми популярными курортами для отдыха в Турции за восемь месяцев стали Стамбул (8,9 млн туристов), провинции Анталья (8,8 млн), Эдирне (2,5 млн), Мугла (2 млн) и Артвин (1,7 млн).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИСТЫ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Газпром продал 71% импортера российского газа в Турцию Bosphorus Gaz Глава МИД Турции назвал договоренности с РФ по Идлибу последним шансом для политического урегулирования в Сирии МИД РФ: главы МИД России, Турции и Ирана обсудили ситуацию "на земле" в Идлибе Убийца посла РФ в Турции Карлова в день покушения посещал больницу и оформлял больничный - СМИ В ЕС призывают Россию и Турцию придерживаться соглашения по Идлибу для защиты местного населения Турция и Россия намерены общими усилиями очистить Идлиб от террористов - Эрдоган

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]