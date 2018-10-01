Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.0259 GBR   2.2141 TRY   0.2816

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 18° 26° 3 Окт 18° 27° 4 Окт 18° 27°

СНГ 01.10.2018 15:02

Киргизская авиакомпания Avia Traffic отменила два рейса Ош-Москва из-за неисправности самолета

Киргизская авиакомпания Avia Traffic в понедельник отменила два рейса по маршруту Ош-Москва из-за неисправности авиалайнера, сообщил "Интерфаксу" в Оше представитель авиакомпании.

По его словам, были отменены два рейса по маршруту Ош-Москва, которые были запланированы на 09:15 (06:15 мск) и 19:30 (16:30 мск) понедельника из-за инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье.

По данным авиакомпании, накануне у одного из самолетов Avia Traffic при взлете лопнули две шины передних шасси. Никто из находившихся в самолете пассажиров не пострадал. Около 150 пассажиров вылетели вечером того же дня, компания предоставила другой самолет для совершения рейса Ош-Москва.

Представитель Avia Traffic в Оше отметил, что всех пассажиров отмененных рейсов авиакомпания направляет на другие рейсы по данному маршруту или размещает в гостиницах. "Тех, кто не вылетел, размещаем в гостиницах. Вот так пока выходим из ситуации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет, у которого лопнули шины, совершит технический полет в Бишкек, где специалисты должны дать заключение технического состояние лайнера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙСЫ


Похожие новости


Киргизский президент прилетел в Москву поболеть за Россию на ЧМ по футболу обычным рейсом "Аэрофлота" Президент Киргизии 14 июня посетит Москву, ожидаются переговоры с российским лидером, сообщают в Бишкеке Госдума ратифицировала договор о ВТС России и Киргизии Киргизский МИД призывает соотечественников без необходимости не ездить в принимающие матчи ЧМ-2018 российские города Глава Киргизии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы в Подмосковье Госдума РФ ратифицировала протокол о списании $240 млн долга Киргизии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]