Киргизская авиакомпания Avia Traffic отменила два рейса Ош-Москва из-за неисправности самолета

Киргизская авиакомпания Avia Traffic в понедельник отменила два рейса по маршруту Ош-Москва из-за неисправности авиалайнера, сообщил "Интерфаксу" в Оше представитель авиакомпании.

По его словам, были отменены два рейса по маршруту Ош-Москва, которые были запланированы на 09:15 (06:15 мск) и 19:30 (16:30 мск) понедельника из-за инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье.

По данным авиакомпании, накануне у одного из самолетов Avia Traffic при взлете лопнули две шины передних шасси. Никто из находившихся в самолете пассажиров не пострадал. Около 150 пассажиров вылетели вечером того же дня, компания предоставила другой самолет для совершения рейса Ош-Москва.

Представитель Avia Traffic в Оше отметил, что всех пассажиров отмененных рейсов авиакомпания направляет на другие рейсы по данному маршруту или размещает в гостиницах. "Тех, кто не вылетел, размещаем в гостиницах. Вот так пока выходим из ситуации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет, у которого лопнули шины, совершит технический полет в Бишкек, где специалисты должны дать заключение технического состояние лайнера.