Иностранные туристы в Азербайджане в январе-августе 2018г увеличили операции посредством банковских карт на 26%

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-августе 2018 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 887,7 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 26%.

В августе текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 141 млн манатов, что на 39,9% больше показателя августа 2017 года.

Как сообщалось, Азербайджан в январе-августе 2018 года посетили 1 млн 976,9 тыс. иностранных граждан из 193 стран.

Удельный вес туристов из РФ составил 31,6%, Грузии – 19,5%, Турции – 9,8%, Ирана – 9,4%, ОАЭ – 3,5%.

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-августе 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5,5% - до 734 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетили 77 тыс. человек (рост на 8%).

Б.Рустамбеков