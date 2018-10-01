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Туризм 01.10.2018 15:07

Иностранные туристы в Азербайджане в январе-августе 2018г увеличили операции посредством банковских карт на 26%

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-августе 2018 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 887,7 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 26%.

В августе текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 141 млн манатов, что на 39,9% больше показателя августа 2017 года.

Как сообщалось, Азербайджан в январе-августе 2018 года посетили 1 млн 976,9 тыс. иностранных граждан из 193 стран.

Удельный вес туристов из РФ составил 31,6%, Грузии – 19,5%, Турции – 9,8%, Ирана – 9,4%, ОАЭ – 3,5%.

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-августе 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5,5% - до 734 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетили 77 тыс. человек (рост на 8%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРИСТЫ, БАНКИ, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]