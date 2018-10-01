Иностранные туристы в Азербайджане в январе-августе 2018г увеличили операции посредством банковских карт на 26%

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-августе 2018 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 887,7 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 26%.
В августе текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 141 млн манатов, что на 39,9% больше показателя августа 2017 года.
Как сообщалось, Азербайджан в январе-августе 2018 года посетили 1 млн 976,9 тыс. иностранных граждан из 193 стран.
Удельный вес туристов из РФ составил 31,6%, Грузии – 19,5%, Турции – 9,8%, Ирана – 9,4%, ОАЭ – 3,5%.
Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-августе 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5,5% - до 734 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетили 77 тыс. человек (рост на 8%).
Б.Рустамбеков
Премьер Черногории посетит Азербайджан с визитом до конца 2018 года – диписточник
В Азербайджане предлагают провести определенные реформы в преддверии очередных муниципальных выборов в 2019 году
Азербайджан и ЕС на текущей неделе обсудят политический блок нового соглашения о стратегическом партнерстве
БТА отбирает перевозчиков для еще 7 автобусных маршрутов в Баку
Основная выручка Азербайджана в январе-августе 2018г от ненефтяного экспорта пришлась на томаты, золото и полиэтилен
Газпром продал 71% импортера российского газа в Турцию Bosphorus Gaz
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Меркель планирует посетить Украину
Премьер Македонии считает референдум о новом названии страны успешным, несмотря на недостаточную явку
Киргизская авиакомпания Avia Traffic отменила два рейса Ош-Москва из-за неисправности самолета
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Гейчае открылся новый дилерский магазин Bakcell
Взять кредит в "AccessBank"-е просто как дважды два!
Бакинская Высшая школа нефти и Китайский нефтяной университет в Пекине заключили Соглашение о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»