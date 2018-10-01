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Дальнее зарубежье 01.10.2018 17:28

Почти 200 тыс. человек в Индонезии после землетрясения нуждаются в срочной гуманитарной помощи - в ООН

В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) заявили, что около 191 тыс. человек в Индонезии после землетрясения и вызванного им цунами требуется неотложная гуманитарная помощь.

Западные СМИ отмечают со ссылкой на данные УКГВ, что среди этих лиц - около 45 тыс. детей и 14 тыс. пожилых индонезийцев, которые находятся в сельской местности. При этом экстренные службы Индонезии уделяют приоритетное внимание помощи этим группам населения.

Как сообщалось, в минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1.

Число погибших может достигать 1,2 тыс. человек.

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Тэги: ООН, ИНДОНЕЗИЯ, ГУМПОМОЩЬ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]