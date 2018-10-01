Испанский пилот, запустивший ракету в небе Эстонии, отделался минимальным наказанием

Испанский пилот, запустивший по ошибке ракету "воздух-воздух" в воздушном пространстве Эстонии, получил минимальное дисциплинарное наказание.

ВВС Испании назначили ему минимальное наказание за незначительное нарушение регламента, что означает штраф в размере недельной зарплаты или арест сроком на 14 дней, сообщил в понедельник эстонский портал "Дельфи" со ссылкой на испанскую газеты EL Pais.

В ходе расследования были выдвинуты две основные версии: техническая ошибка или ошибка пилота, сообщил ранее министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik).

ВВС Испании доказали, что была допущена халатность пилота, но учли ряд смягчающих обстоятельств: инцидент не привел ни к человеческим жертвам, ни к материальному ущербу, хотя все могло закончиться гораздо хуже. Ракета после отделения продолжила полет, и, скорее всего, самоуничтожилась, сочли эксперты.

Приказом министра обороны Эстонии после инцидента до выяснения обстоятельств происшедшего все тренировочные полеты были прерваны. В настоящее время они возобновлены.

7 августа в 15.44 в тренировочной зоне ВВС Эстонии в районе города Отепя испанский истребитель Eurofighter по ошибке на высоте около 6 км произвел несанкционированный запуск ракеты Amraam дальностью полета 10 км. Ее поиски не увенчались успехом.