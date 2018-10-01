Порошенко вручил Олланду орден Свободы

Президент Украины Петр Порошенко наградил бывшего президента Франции Франсуа Олланда орденом Свободы.
"Имею честь вручить высокую государственную награду Украины - Орден Свободы. Эта наивысшая государственная награда символизирует нашу бесконечную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", - написал президент Украины на своей странице в соцсети Фейсбук.
Ф.Олланд находится в Киеве.
Как сообщила позже пресс-служба главы украинского государства, П.Порошенко выразил благодарность за то, что именно в Нормандии был инициирован "Нормандский формат", а также за решение Ф.Олланда прекратить бизнес по поставкам кораблей типа "Мистраль" России в связи с событиями на востоке Украины.
В свою очередь экс-президент Франции отметил, что с начала "Нормандского формата" состоялось много встреч и телефонных разговоров. По его словам, он поддерживает все усилия и политику, направленную на воплощение в жизнь Минских соглашений.
"Во-первых, Европейский Союз и в дальнейшем должен поддерживать Украину. Во-вторых, давление на Россию следует сохранять, включая примененные санкции", - цитирует Ф.Олланда пресс-служба президента Украины.
Он также отметил, что за решение по "Мистралям" его критиковали во Франции. "Но это был необходимый сигнал, который я должен был тебе прислать, чтобы поставить Россию перед необходимостью быть ответственной. Мы не могли поддержать страну в то время, когда она прибегает к агрессии", - сказал бывший президент Франции.
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