Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.0259 GBR   2.2141 TRY   0.2816

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 33° Завтра 18° 26° 3 Окт 18° 27° 4 Окт 18° 27°

СНГ 01.10.2018 18:49

Путин, Трамп и Порошенко лидируют в сентябрьском рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе - СКАН

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему возглавляет рейтинг самых упоминаемых в российской прессе персон, в сентябре он получил 238 696 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Такие данные содержатся в "Системе комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

На втором месте остается президент США Дональд Трамп с 90 845 упоминаниями. Американский лидер занимает вторую строчку рейтинга каждый месяц, начиная с января 2017 года, за исключением марта 2018-го. Тогда его потеснил экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, чье отравление в Великобритании вызвало большой международный резонанс. Между тем по итогам сентября С.Скрипаль вернулся в топ-10 рейтинга, на этот раз на шестую позицию (27 779 упоминаний).

В сентябре в "пятерке" лидеров произошла рокировка: на третье место с четвертого поднялся украинский президент Петр Порошенко (58 002 ссылки), а четвертую строчку занял премьер РФ Дмитрий Медведев, сдав одну позицию (40 696 упоминаний).

Мэр Москвы Сергей Собянин вот уже третий месяц подряд удерживается на пятом месте (28 043 ссылок).

Далее в рейтинге следуют глава МИД РФ Сергей Лавров (седьмое место, 26 610 ссылок) и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (восьмое место, 25 542). Замыкают топ-10 погибший 31 августа в Донецке глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко (24 755) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (22 637).

При этом по итогам сентября "десятку" покинули канцлер Германии Ангела Меркель, белорусский лидер Александр Лукашенко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в базу данных СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В настоящее время в базе данных "СКАН" с учетом приватных насчитывается 28 709 наименований активных источников, без учета приватных 27 461 наименование.

Общее количество документов, импортированных в базу данных "СКАН" составляет более 424 млн.

Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 000 документов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕРСОНЫ, УПОМИНАЕМОСТЬ, СКАН


Похожие новости


Путин и Трамп занимают первые строчки в рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе - данные СКАН Скрипаль вытеснил Трампа со второго места рейтинга самых упоминаемых персон в российской прессе - данные СКАН Путин и Трамп занимают первые строчки в рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе - данные СКАН Ислам Каримов вошел в десятку самых упоминаемых персон месяца в российской прессе - данные СКАН Эрдоган, Трамп и Клинтон вошли в десятку самых упоминаемых персон месяца в российской прессе - данные СКАН Путин лидирует в рейтинге персон, наиболее часто упоминаемых в СМИ - данные СКАН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]