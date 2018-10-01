Путин, Трамп и Порошенко лидируют в сентябрьском рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе - СКАН

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему возглавляет рейтинг самых упоминаемых в российской прессе персон, в сентябре он получил 238 696 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.
Такие данные содержатся в "Системе комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".
На втором месте остается президент США Дональд Трамп с 90 845 упоминаниями. Американский лидер занимает вторую строчку рейтинга каждый месяц, начиная с января 2017 года, за исключением марта 2018-го. Тогда его потеснил экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, чье отравление в Великобритании вызвало большой международный резонанс. Между тем по итогам сентября С.Скрипаль вернулся в топ-10 рейтинга, на этот раз на шестую позицию (27 779 упоминаний).
В сентябре в "пятерке" лидеров произошла рокировка: на третье место с четвертого поднялся украинский президент Петр Порошенко (58 002 ссылки), а четвертую строчку занял премьер РФ Дмитрий Медведев, сдав одну позицию (40 696 упоминаний).
Мэр Москвы Сергей Собянин вот уже третий месяц подряд удерживается на пятом месте (28 043 ссылок).
Далее в рейтинге следуют глава МИД РФ Сергей Лавров (седьмое место, 26 610 ссылок) и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (восьмое место, 25 542). Замыкают топ-10 погибший 31 августа в Донецке глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко (24 755) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (22 637).
При этом по итогам сентября "десятку" покинули канцлер Германии Ангела Меркель, белорусский лидер Александр Лукашенко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в базу данных СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.
СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.
В настоящее время в базе данных "СКАН" с учетом приватных насчитывается 28 709 наименований активных источников, без учета приватных 27 461 наименование.
Общее количество документов, импортированных в базу данных "СКАН" составляет более 424 млн.
Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 000 документов.
ГААД получит 10,7 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Премьер Черногории посетит Азербайджан с визитом до конца 2018 года – диписточник
В Азербайджане предлагают провести определенные реформы в преддверии очередных муниципальных выборов в 2019 году
Проект госбюджета Грузии на 2019г предусматривает рост ВВП на 4,5%
Иранское судно село мель под Астраханью
Министр здравоохранения взял под свой контроль лечение более 30 госпитализированных граждан, пострадавших в ДТП с участием поезда – Минздрав Азербайджана
Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз в Турцию 6 старинных ковров
В Азербайджане будут штрафовать за курение в общественном транспорте и такси
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Гейчае открылся новый дилерский магазин Bakcell
Взять кредит в "AccessBank"-е просто как дважды два!
Бакинская Высшая школа нефти и Китайский нефтяной университет в Пекине заключили Соглашение о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»