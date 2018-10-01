Путин, Трамп и Порошенко лидируют в сентябрьском рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе - СКАН

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему возглавляет рейтинг самых упоминаемых в российской прессе персон, в сентябре он получил 238 696 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Такие данные содержатся в "Системе комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

На втором месте остается президент США Дональд Трамп с 90 845 упоминаниями. Американский лидер занимает вторую строчку рейтинга каждый месяц, начиная с января 2017 года, за исключением марта 2018-го. Тогда его потеснил экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, чье отравление в Великобритании вызвало большой международный резонанс. Между тем по итогам сентября С.Скрипаль вернулся в топ-10 рейтинга, на этот раз на шестую позицию (27 779 упоминаний).

В сентябре в "пятерке" лидеров произошла рокировка: на третье место с четвертого поднялся украинский президент Петр Порошенко (58 002 ссылки), а четвертую строчку занял премьер РФ Дмитрий Медведев, сдав одну позицию (40 696 упоминаний).

Мэр Москвы Сергей Собянин вот уже третий месяц подряд удерживается на пятом месте (28 043 ссылок).

Далее в рейтинге следуют глава МИД РФ Сергей Лавров (седьмое место, 26 610 ссылок) и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (восьмое место, 25 542). Замыкают топ-10 погибший 31 августа в Донецке глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко (24 755) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (22 637).

При этом по итогам сентября "десятку" покинули канцлер Германии Ангела Меркель, белорусский лидер Александр Лукашенко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в базу данных СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В настоящее время в базе данных "СКАН" с учетом приватных насчитывается 28 709 наименований активных источников, без учета приватных 27 461 наименование.

Общее количество документов, импортированных в базу данных "СКАН" составляет более 424 млн.

Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 000 документов.