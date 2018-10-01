Проблемы с экстрадицией из Лондона испытывают почти все страны Западной Европы - Генпрокуратура РФ

За пять лет России удалось добиться выдачи Великобританией двух-трех предполагаемых преступников, сообщил замначальника управления экстрадиции Генпрокуратуры РФ Сергей Горленко в эфире официального видеоканала ГП.

"Из Великобритании в Россию было экстрадировано 2 или 3 человека за последние пять лет", - сказал он.

При этом представитель Генпрокуратуры отметил, что это нельзя назвать плохим результатом. По его словам, добиться выдачи обвиняемых из Великобритании сложно не только России, но и другим странам.

"Почти все представители западноевропейских стран, которые гораздо ближе к Великобритании и лучше понимают ее систему, мне рассказывали, что у них существуют очень большие проблемы в вопросах экстрадиции из Великобритании", - сказал С.Горленко.

С первого октября Генеральная прокуратура запустила собственный информационно-коммуникационный сервис "ЭФИР" с эксклюзивным контентом.

В надзорном ведомстве отметили, что в сервисе предусмотрены возможности общения в интерактивном чате, а также ответы на звонки зрителей. Кроме того, уверены в Генпрокуратуре, "ЭФИР" "станет прорывом в плане профилактики нарушений законодательства, правового просвещения и укрепления правового сознания в обществе".