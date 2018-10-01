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Дальнее зарубежье 01.10.2018 20:32

Проблемы с экстрадицией из Лондона испытывают почти все страны Западной Европы - Генпрокуратура РФ

За пять лет России удалось добиться выдачи Великобританией двух-трех предполагаемых преступников, сообщил замначальника управления экстрадиции Генпрокуратуры РФ Сергей Горленко в эфире официального видеоканала ГП.

"Из Великобритании в Россию было экстрадировано 2 или 3 человека за последние пять лет", - сказал он.

При этом представитель Генпрокуратуры отметил, что это нельзя назвать плохим результатом. По его словам, добиться выдачи обвиняемых из Великобритании сложно не только России, но и другим странам.

"Почти все представители западноевропейских стран, которые гораздо ближе к Великобритании и лучше понимают ее систему, мне рассказывали, что у них существуют очень большие проблемы в вопросах экстрадиции из Великобритании", - сказал С.Горленко.

С первого октября Генеральная прокуратура запустила собственный информационно-коммуникационный сервис "ЭФИР" с эксклюзивным контентом.

В надзорном ведомстве отметили, что в сервисе предусмотрены возможности общения в интерактивном чате, а также ответы на звонки зрителей. Кроме того, уверены в Генпрокуратуре, "ЭФИР" "станет прорывом в плане профилактики нарушений законодательства, правового просвещения и укрепления правового сознания в обществе".

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Тэги: РОССИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, БРИТАНИЯ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]