Ракетный удар Ирана по сирийской территории не угрожает коалиции во главе с США - представитель коалиции

Международная коалиция, возглавляемая США, находится в процессе оценки ракетного удара, нанесенного Ираном по территории Сирии, эта ситуация не несет угрозы ни одному из участников коалиции, заявил в понедельник ее представитель.
В своем микроблоге в Твиттере он написал, что силы Ирана минувшей ночью нанесли удары "без предварительного уведомления".
"Открытые источники указывают, что целью этих ударов были боевики, на которых возлагают ответственность за недавнее нападение на иранский военный парад", - отметил представитель коалиции.
"Силы коалиции все еще находятся в процессе оценки удара, и угрозы коалиционным силам нет", - подчеркнул он.
Ранее в понедельник Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары баллистическими ракетами по Сирии восточнее реки Евфрат, где, по данным Тегерана, находится штаб-квартира тех, кто совершил теракт в иранском городе Ахвазе в прошлом месяце.
Данный шаг недвусмысленно демонстрирует, что "Иран серьезно и решительно настроен на борьбу с терроризмом", подчеркнул позже на брифинге в Тегеране официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми
В заявлении КСИР говорилось, что "штаб-квартира тех, кто несет ответственность за террористическое преступление в Ахвазе, была атакована несколько минут назад к востоку от реки Евфрат при помощи баллистических ракет, выпущенных воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции".
22 сентября боевики открыли огонь по участникам военного парада в Ахвазе. Теракт унес жизни 29 человек, 53 человека были ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевиков, участвовавших в нападении, ликвидировали.
Власти Ирана возложили ответственность за нападение на "региональных спонсоров терроризма" и США. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ финансировали нападение на участников военного парада в Ахвазе.
ГААД получит 10,7 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Премьер Черногории посетит Азербайджан с визитом до конца 2018 года – диписточник
В Азербайджане предлагают провести определенные реформы в преддверии очередных муниципальных выборов в 2019 году
Проект госбюджета Грузии на 2019г предусматривает рост ВВП на 4,5%
Иранское судно село мель под Астраханью
Министр здравоохранения взял под свой контроль лечение более 30 госпитализированных граждан, пострадавших в ДТП с участием поезда – Минздрав Азербайджана
Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз в Турцию 6 старинных ковров
В Азербайджане будут штрафовать за курение в общественном транспорте и такси
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Гейчае открылся новый дилерский магазин Bakcell
Взять кредит в "AccessBank"-е просто как дважды два!
Бакинская Высшая школа нефти и Китайский нефтяной университет в Пекине заключили Соглашение о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»