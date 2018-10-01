ИВ Исмаиллинского района направит 91 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации для строительства ряда объектов

Исполнительная власть Исмаиллинского района направит 91 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации для проведения строительных работ ряда социальных объектов.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, ИВ Исмаиллинского района подписала два контракта с «Azkommunlayihе KLI» на подготовку проектно-сметной документации по строительству в городе Исмаиллы жилого здания на 48 квартир и строительство детского сада на 100 мест.
Сумма контракта на строительство жилого здания составила 49,7 тыс. манатов, на строительство детского сада 41,3 тыс. манатов.
Как ранее сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в августе текущего года распорядился о выделении 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей 3-х двух и 4-х одноэтажных жилых домов с истекшим сроком эксплуатации в городе Исмаиллы. Президент распорядился на эти средства построить жилое здание на 48 квартир.
Другим распоряжением президента Исполнительной власти Исмаиллинского района выделено 1,5 млн манатов на строительство детского сада на 100 мест.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год.
Б.Рустамбеков
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