Путин проведет во вторник правительственное совещание по вопросам аварийного жилищного фонда

Президент России Владимир Путин проведет во вторник, 2 октября, совещание с членами правительства РФ.

"Основной темой встречи станет создание постоянно действующего механизма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", - информирует пресс-служба Кремля.

Помимо этого, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов, добавили в пресс-службе.