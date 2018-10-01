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СНГ 01.10.2018 19:31

Путин проведет во вторник правительственное совещание по вопросам аварийного жилищного фонда

Президент России Владимир Путин проведет во вторник, 2 октября, совещание с членами правительства РФ.

"Основной темой встречи станет создание постоянно действующего механизма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", - информирует пресс-служба Кремля.

Помимо этого, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов, добавили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]