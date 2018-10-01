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Дальнее зарубежье 01.10.2018 19:42

Самолет ВВС США провел очередную разведку вблизи российских баз в Сирии на фоне сообщений о поставках С-300

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в понедельник совершил длительный полет вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

При этом он совершал полет вблизи Сирии после прилета в понедельник на авиабазу Хмеймим очередного тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан" Воздушно-космических сил России и захода в воскресенье на базу в Тартус российского контейнеровоза "Спарта-3".

Американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14848, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, начиная с 13:15 мск, более полутора часов курсировал у сирийского побережья над международными водами Восточного Средиземноморья. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, совершил не менее шести пролетов вдоль сирийских берегов, в ходе которых он, в частности, приближался к российской авиабазе Хмеймим на расстояние приблизительно 55-60 км.

Тяжелые военно-транспортные самолеты Воздушно-космических силы России Ан-124-100 "Руслан" с минувшего четверга совершили, по меньшей мере, пять рейсов на авиабазу Хмеймим на фоне сообщений о поставке зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. В понедельник на авиабазе Хмеймим совершил посадку борт RA-82010. Всего в доставке грузов из России в Сирию задействованы три Ан-124 с бортовыми номерами RA-82032, RA-82010 и RA-82035. Маршрут полетов всех этих военно-транспортных самолетов из России в Сирию пролегал над Каспийским морем, Ираном и Ираком.

В воскресенье на базу материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус также зашел тяжелогруженый корабль-гигант, контейнеровоз "Спарта-3" российской компании "Оборонлогистика". По данным телеканала "Звезда", контейнеровоз "Спарта-3" является одним из трех крупнейших снабженцев российской военной группировки в Сирии.

Кроме того, в настоящее время на российскую базу в Тартусе идет большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков".

Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 октября на пресс-конференции по итогам выступления на заседании Генассамблеи ООН сообщил, что поставка ракетных зенитных комплексов С-300 в Сирию уже началась.

В минувший понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитные ракетные комплексы С-300.

Это заявление о поставках ЗРК С-300 в Сирию последовало после того, как вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, в результате чего погибли все 15 военнослужащих, находившихся на его борту. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.

По сведениям западных авиационных ресурсов, в последние дни военно-транспортная авиация ВКС РФ регулярно совершает рейсы из России на авиабазу Хмеймим. По данным газеты "Известия", 22 октября на авиабазу Хмеймим самолетами Ил-76 были доставлены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

С.Шойгу заявил, что в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, РОССИЯ, СИРИЯ


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