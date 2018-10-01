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Регион 01.10.2018 20:15

Иванишвили считает экс-главу МИД Зурабишвили достойным кандидатом на выборах президента Грузии

Экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили и правящая партия "Грузинская мечта", основателем которой он является, поддержали на президентских выборах независимого кандидата, экс-главу МИД Саломе Зурабишвили.

После состоявшейся в офисе "Грузинской мечты" встречи представителей партии ее генеральный секретарь, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в случае избрания С.Зурабишвили станет первым надпартийным президентом в Грузии.

Участие во встрече принял Б.Иванишвили, ныне являющийся председателем партии. Как сообщают грузинские СМИ, на встрече Б.Иванишвили заявил, что лично для него С.Зурабишвили является "символом новейшей истории".

По мнению Б.Иванишвили, С.Зурабишвили является достойным кандидатом.

Он призвал "Грузинскую мечту" к максимальной мобилизации с целью поддержки С.Зурабишвили. "В ее победе львиная доля будет лежать на ее истории и заслугах, однако с нашей помощью и поддержкой это обязательно произойдет и будет оформлено", - отметил Б.Иванишвили.

Ранее "Грузинская мечта" заявила, что сама партия участия в выборах не будет принимать, но поддержит независимого кандидата.

Президентские выборы пройдут в Грузии 28 октября, участие в них примут 25 кандидатов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]