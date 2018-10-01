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Происшествия 01.10.2018 17:58

АЖД ведет разбирательство по факту столкновения в Баку поезда с пассажирским автобусом, в котором погиб 1 человек и 34 пострадали

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) ведет разбирательство по факту столкновения в Баку поезда с пассажирским автобусом, в котором погиб подросток, 34 пострадали, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в АЖД в понедельник.

«ДТП произошло в результате нарушения правил дорожного движения водителем пассажирского автобуса, который выехал на железнодорожные пути, объехав закрытый шлагбаум»,- сказал представитель общества.

По его словам, в результате столкновения локомотив сошел с рельсов на 90 градусов и перевернулся. Он также отметил, что железнодорожный состав из 12 пустых цистерн двигался со скоростью 30 км/ч при допустимых 40 км/ч.

По факту МВД Азербайджана возбудило дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения по неосторожности, повлекшее гибель человека) УК АР, назначены экспертизы. По последним данным, в результате столкновения поезда с автобусом погиб 13-летний школьник, еще 34 человека пострадали, среди которых более 10 - школьники.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЖД, ДТП, РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]