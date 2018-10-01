АЖД ведет разбирательство по факту столкновения в Баку поезда с пассажирским автобусом, в котором погиб 1 человек и 34 пострадали

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) ведет разбирательство по факту столкновения в Баку поезда с пассажирским автобусом, в котором погиб подросток, 34 пострадали, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в АЖД в понедельник.

«ДТП произошло в результате нарушения правил дорожного движения водителем пассажирского автобуса, который выехал на железнодорожные пути, объехав закрытый шлагбаум»,- сказал представитель общества.

По его словам, в результате столкновения локомотив сошел с рельсов на 90 градусов и перевернулся. Он также отметил, что железнодорожный состав из 12 пустых цистерн двигался со скоростью 30 км/ч при допустимых 40 км/ч.

По факту МВД Азербайджана возбудило дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения по неосторожности, повлекшее гибель человека) УК АР, назначены экспертизы. По последним данным, в результате столкновения поезда с автобусом погиб 13-летний школьник, еще 34 человека пострадали, среди которых более 10 - школьники.

Ф.Исазаде