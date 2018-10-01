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Дальнее зарубежье 01.10.2018 18:01

Заказчица резонансного убийства словацкого журналиста заплатила исполнителю 70 тыс. евро - прокуратура

Предполагаемая заказчица убийства словацкого журналиста Яна Куциака заплатила исполнителю как минимум 70 тыс. евро, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на прокуратуру Словакии.

"Заказчик заплатил за убийство Куциака как минимум 70 тыс. евро", - заявили в прокуратуре.

Из этой суммы 20 тыс. евро были долгом, прощенным исполнителю, отмечает агентство.

В прокуратуре также рассказали, что невеста Я.Куциака, которую убили вместе с ним, не была целью преступников.

"Она лишь оказалась в неподходящем месте в неподходящее время", - заявил генпрокурор Словакии Яромир Чижнар.

Представители полиции и прокуратуры в понедельник заявили, что исполнителя убийства Я.Куциака зовут Томаш С., а заказчицу - Алена Ж.

Заказчица преступления - предпринимательница, отмечает агентство. Ряд словацких СМИ сообщил, что у предпринимательницы были связи с итальянскими компаниями, действующими в Словакии в качестве прикрытия для итальянской Ндрангеты.

На прошлой неделе стало известно, что полиция Словакии арестовала четверых подозреваемых по делу об убийстве Я.Куциака и его невесты.

В конце февраля 2018 года в населенном пункте Велка Мача близ Братиславы в одном из домов были обнаружены тела Я.Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

На момент убийства Я.Куциак проводил журналистское расследование, которое осталось незавершенным. Журналист изучал вопрос о том, что итальянская мафиозная организация Ндрангета, вероятно, переводила деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия, а также развивала связи со словацкими политиками.

После убийства Я.Куциака о своей отставке объявил министр культуры Словакии Марек Мадарич. Он заявил, что после случившегося не может "спокойно сидеть в министерском кресле". Кроме того, 12 марта объявил об отставке министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк. Затем, 15 марта, в отставку на фоне разгоревшегося политического кризиса в стране ушел глава правительства Словакии Роберт Фицо.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, ЖУРНАЛИСТ, УБИЙСТВО, ОПЛАТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]