В Азербайджане будут штрафовать за курение в общественном транспорте и такси

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на заседании в понедельник принял поправки в действующее законодательство, предусматривающие взимание штрафа за курение в общественном (международном) транспорте и в такси.

Штраф за такое нарушение составит от 40 до 50 манатов ($23,5-$30).

Соответствующие поправки внесены в Кодекс административных правонарушений, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Ф.Исазаде