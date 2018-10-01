Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз в Турцию 6 старинных ковров

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный вывоз из страны шести старинных ковров в Турцию, возраст которых превышает 100 лет.

«Старинные ковры, возрастом более 100 лет, были обнаружены в багаже пассажира рейса Баку-Стамбул - гражданина Ирана Хоссейна Фатахеи», - говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

Незадекларированные ковры были обнаружены сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте.

По факту проводится расследование.

Ф.Исазаде