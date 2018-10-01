Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз в Турцию 6 старинных ковров

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный вывоз из страны шести старинных ковров в Турцию, возраст которых превышает 100 лет.
«Старинные ковры, возрастом более 100 лет, были обнаружены в багаже пассажира рейса Баку-Стамбул - гражданина Ирана Хоссейна Фатахеи», - говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).
Незадекларированные ковры были обнаружены сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте.
По факту проводится расследование.
Ф.Исазаде
ГААД получит 10,7 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Премьер Черногории посетит Азербайджан с визитом до конца 2018 года – диписточник
В Азербайджане предлагают провести определенные реформы в преддверии очередных муниципальных выборов в 2019 году
Проект госбюджета Грузии на 2019г предусматривает рост ВВП на 4,5%
Иранское судно село мель под Астраханью
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Lavazza приобретает бизнес Mars по выпуску кофемашин и торговых автоматов
Трамп заявляет о готовности Индии начать переговоры по торговле
Внеочередные парламентские выборы в Армении должны быть проведены до конца года - премьер Пашинян
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Гейчае открылся новый дилерский магазин Bakcell
Взять кредит в "AccessBank"-е просто как дважды два!
Бакинская Высшая школа нефти и Китайский нефтяной университет в Пекине заключили Соглашение о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»