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Происшествия 01.10.2018 18:53

Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз в Турцию 6 старинных ковров

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный вывоз из страны шести старинных ковров в Турцию, возраст которых превышает 100 лет.

«Старинные ковры, возрастом более 100 лет, были обнаружены в багаже пассажира рейса Баку-Стамбул - гражданина Ирана Хоссейна Фатахеи», - говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

Незадекларированные ковры были обнаружены сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте.

По факту проводится расследование.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]