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ТЭК 01.10.2018 19:25

Цены на нефть ускорили рост, Brent поднялась до $83,4 за баррель

Нефтяной рынок активно растет в понедельник на фоне опасений по поводу поставок топлива на мировой рынок.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:11 подорожали на $0,68 (0,82%) - до $83,41 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,45 (0,61%) - до $73,70 за баррель.

Как стало известно из сообщения американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 3 штуки - до 863. Показатель снижается вторую неделю подряд.

Замедление роста добычи в Штатах добавляет тревожности участникам рынка, уже обеспокоенным падением добычи в Венесуэле и скорым вступлением в силу американских санкций против Ирана, которые могут сократить предложение топлива примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Как следствие - за неделю по 25 сентября число чистых "длинных" позиций на нефть Brent, то есть ставок на рост цен, на бирже ICE повысилось на 6,1% - до максимальных с мая 496,3 тыс.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]