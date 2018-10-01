Трамп назвал USMCA самым современным торговым соглашением в истории США

Президент США Дональд Трамп считает новое соглашение по торговле с Канадой и Мексикой самой современной и сбалансированной торговой сделкой в истории США.
"Это прекрасная сделка для нас всех. Когда ее одобрит конгресс, эта новая сделка самой современной, актуальной и сбалансированной торговой сделкой в истории нашей страны", - сказал Д.Трамп в ходе выступления в понедельник.
По словам президента, некоторые члены Демократической партии США также признают, что это - "изумительная" сделка.
"Это будет самая продвинутая торговая сделка в мире, с амбициозными положениями по цифровой экономике, патентам, очень важная", - отметил Д.Трамп.
Ранее сообщалось, что Канада в последний момент согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному в августе США с Мексикой, и реформировать Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).
Д.Трамп угрожал отказаться от NAFTA или заменить его двусторонними соглашениями, если Мексика и Канада не пойдут на уступки в сфере внешней торговли. Крайний срок для заключения соглашения с Канадой истекал в минувшее воскресенье, и в случае срыва переговоров против канадских товаров могли быть введены ограничительные меры.
Соглашение NAFTA, действовавшее с 1994 г., теперь будет переименовано в USMCA. Оно впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики.
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