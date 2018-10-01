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Дальнее зарубежье 01.10.2018 21:23

Глава МИД Ливана назвал ложью слова Нетаньяху о секретных ракетных объектах "Хезболлы" в Бейруте

Глава МИД Ливана Джебран Басиль назвал ложью слова израильского премьера Биньямина Нетаньяху о наличии у "Хезболлы" близ аэропорта в Бейруте секретных ракетных объектов, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Нетаньяху распространяет ложь", - сказал он, комментируя выступление Б.Нетаньяху в Генассамблее ООН на прошлой неделе. Дж.Басиль выступил перед 73 иностранными дипломатами и международными журналистами близ аэропорта Бейрута, где, как заявлял Б.Нетаньяху, расположены секретные объекты "Хезболлы".

По словам главы ливанского МИД, Израиль пытается "оправдать очередную агрессию". Министр утверждает, что информация из выступления Б.Нетаньяху является предлогом для израильской атаки. Дж.Басиль также отметил, что его правительство не позволило бы размещать такие объекты близ аэропорта.

27 сентября с трибуны Генассамблеи ООН Б.Нетаньяху заявил, что Израиль располагает доказательствами о том, что у "Хезболлы" есть секретные ракетные склады. Он продемонстрировал спутниковые снимки трех таких мест, указав на то, что они расположены в густонаселенных районах близ аэропорта. По словам израильского премьера, поддерживаемое Ираном шиитское движение использует жителей Бейрута в качестве живого щита.

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Тэги: ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, МИД, ПОЗИЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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