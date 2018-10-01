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Регион 01.10.2018 20:54

Премьер Армении обсуждает с представителем партии экс-президента Саргсяна вопрос о роспуске парламента

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и руководитель парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян проводят в понедельник встречу для обсуждения вопроса о роспуске парламента.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", встреча проходит в летнем кафе гостиницы "Мариот" на площади Республики в центре Еревана.

Лидером Республиканской партии является экс-президент Армении Серж Саргсян.

Ранее руководитель парламентской фракции "Елк" Лена Назарян сообщила журналистам, что повестка встречи - обсуждение вопроса о роспуске парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

В 105-местном парламенте Армении представлены четыре фракции. Фракция Республиканской партии имеет 50 депутатских мандатов.

Руководимая одним из крупнейших предпринимателей Гагиком Царукяном фракция "Царукян" имеет 31 мандат. Фракция "Дашнакцутюн" представлена 7 депутатами.

Фракция "Елк" сформирована партией премьера "Гражданский договор", "Светлая Армения" и "Республика", которой руководит экс-премьер Арам Саркисян. Ей принадлежат 9 мандатов.

Восемь депутатов не включены в какую-либо фракцию. После смены власти в Армении они покинули фракцию Республиканской партии.

Ранее представители Республиканской партии заявляли, что не считают проведение внеочередных парламентских выборов необходимостью, но готовы к обсуждениям.

Н.Пашинян не исключал проведение внеочередных парламентских выборов до конца 2018 года.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, РОСПУСК, КОНСУЛЬТАЦИИ


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