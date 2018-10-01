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Транспорт и связь 01.10.2018 21:10

Иранское судно село мель под Астраханью

Теплоход "Вафа-3" под флагом Ирана сел на мель в районе 153,4 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает управление МЧС РФ по Астраханской области в понедельник.

"В 19:10 поступило сообщение о том, что теплоход, следующий по маршруту Иран (Ноушехр) - Россия (Астрахань) сел на мель. Груз - отсутствует. Пробоин нет. Утечки нефтепродуктов нет", - говорится в сообщении.

На судне находится 15 человек (запас еды на 10 суток).

Пострадавших нет.

Уточняется, что судно предпринимает попытки самостоятельно сняться с мели. Решается вопрос на привлечение буксира.

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Тэги: РОССИЯ, АСТРАХАНЬ, СУДНО, МЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]