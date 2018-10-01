Иранское судно село мель под Астраханью

Теплоход "Вафа-3" под флагом Ирана сел на мель в районе 153,4 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает управление МЧС РФ по Астраханской области в понедельник.
"В 19:10 поступило сообщение о том, что теплоход, следующий по маршруту Иран (Ноушехр) - Россия (Астрахань) сел на мель. Груз - отсутствует. Пробоин нет. Утечки нефтепродуктов нет", - говорится в сообщении.
На судне находится 15 человек (запас еды на 10 суток).
Пострадавших нет.
Уточняется, что судно предпринимает попытки самостоятельно сняться с мели. Решается вопрос на привлечение буксира.
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