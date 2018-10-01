Трамп заявил, что торговые пошлины для него - не самоцель, а инструмент для ведения переговоров

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что использует политику введения пошлин в отношении других стран, в том числе Китая, лишь для того, чтобы облегчить ведение переговоров по торговым вопросам.
"Я использую их для переговоров. И я надеюсь, что мы сможем достичь отличной сделки с Китаем. Честной сделки и взаимной сделки", - сказал Д.Трамп, выступая перед журналистами в связи с достижением договоренности с Мексикой и Канадой по торговому соглашению.
Ранее в ходе этого же выступления Д.Трамп заявил, что Китай на данном этапе выступает за торговые переговоры с США, но де-факто к ним пока не готов.
В прошлом месяце вступили в силу 10%-ные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год.
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