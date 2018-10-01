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Макроэкономика 01.10.2018 21:18

Проект госбюджета Грузии на 2019г предусматривает рост ВВП на 4,5%

Правительство Грузии представило в парламент проект государственного бюджета на 2019 год, параметры которого рассчитаны исходя из прогнозируемого роста экономики на 4,5%.

Согласно документу, опубликованному на сайте парламента, в будущем году номинальный ВВП ожидается в сумме 45,1 млн лари.

В текущем году прогноз роста ВВП увеличен с 4,5% до 5%, в номинальном выражении он должен составить 41,7 млн лари.

Доходы госбюджета-2019 запланированы в сумме 10 млрд 281,7 млн лари (на 0,3% меньше, чем в этом году), расходы - 9 млрд 279,1 млн лари (на 4,5% меньше). Профицит предусматривается в объеме 1 млрд 2,6 млн лари (2,2% ВВП) против запланированного на текущий год профицита в 593,3 млн лари (1,4% ВВП).

Налоговые поступления в бюджет в будущем году ожидаются в объеме 9 млрд 565 млн лари (на 0,8% больше, чем в 2018 году), гранты - 266,7 млн лари (на 35,6% меньше), другие доходы - 450 млн лари (на 9,8% больше). Проект госбюджета предусматривает увеличение финансирования в основном в сферах здравоохранения и социальной защиты, а также для осуществления инфраструктурных проектов.

Согласно основным экономическим и финансовым индикаторам, в 2019 году инфляция в стране прогнозируется в пределах 3,5% против 4,5% в этом году.

Бюджет Грузии на 2018 год утвержден с доходами в размере 10 млрд 314,2 млн лари, расходами - 9 млрд 720,9 млн лари. В 2017 году госбюджет был исполнен с профицитом в 378,3 млн лари (1% ВВП), доходы составили 9 млрд 750,4 млн лари, расходы - 9 млрд 372,1 млн лари.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГОСБЮДЖЕТ, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]