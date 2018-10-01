Внеочередные парламентские выборы в Армении должны быть проведены до конца года - премьер Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что внеочередные парламентские выборы в республике должны пройти в течение двух-трех месяцев.

"Сегодня состоялся первый контакт по вопросу внеочередных выборов с представителем Республиканской партии (лидером является экс-президент Серж Саргсян - ИФ). Договорились, что будет начат переговорный процесс", - сказал Н.Пашинян по итогам встречи с руководителем парламентской фракции Республиканской партии Ваграмом Багдасаряном в понедельник.

"Мы считаем, что выборы должны быть проведены по возможности быстро. Например, в течение двух-трех месяцев", - отметил премьер-министр Армении.

По его словам, роспуск парламента и назначение внеочередных выборов могут быть проведены путем конституционных реформ.

"Но есть и другой вариант - мы подписываем соглашение, что премьер подает в отставку, политические силы не выдвигают своего кандидата на пост премьера с двух раз, и назначаются выборы. Оба варианта имеют свои риски и должны быть обсуждены", - отметил Н.Пашинян.

При этом он исключил возможность проведения очередных выборов в парламент в 2022 году.

"Республиканцы заявляют, что выборы должны быть проведены в 2022 году. Это неконструктивный подход. В результате политических процессов в стране все сводится к тому, что вопросом номер один для граждан стали внеочередные выборы. Без этого никакой другой вопрос не решится", - отметил Н.Пашинян.

В свою очередь В.Багдасарян считает невозможным проведение внеочередных выборов в ноябре 2018 года.

"Для проведения внеочередных выборов необходимо время. Не считаю возможным в ноябре. О сроках мы поговорим в будущем, после соответствующих обсуждений. Сегодня мы договорились о предстоящих переговорах. Мы не обсуждали сроки выборов", - сказал В.Багдасарян журналистам по итогам встречи с Н.Пашиняном.

По его словам, к внеочередным выборам надо идти конституционным путем.

"Если будет необходимость в конституционных изменениях, которые будут направлены на развитие нашей страны, то мы будем "за". Мы должны иметь такой парламент, в котором будет реальная оппозиция. Необходимо время, чтобы политические силы имели время подготовиться к выборам. В короткие сроки это невозможно. Мы должны обсудить изменения в Избирательном кодексе", - отметил парламентарий.

Как сказал лидер фракции, если в результате обсуждений "придем к тому, что новые выборы необходимы, естественно, пойдем по этому пути".

В.Багдасарян также заявил, что уличными акциями протеста невозможно добиться проведения внеочередных выборов.

"Уличными акциями парламент не формируют. Мы должны иметь полноценный парламент. Парламент должен быть сформирован не на волне эйфории, а на правильных оценках ситуации", - отметил представитель партии экс-президента Армении.