Министр здравоохранения взял под свой контроль лечение более 30 госпитализированных граждан, пострадавших в ДТП с участием поезда – Минздрав Азербайджана

Более 30 пострадавших в результате произошедшего в понедельник столкновения пассажирского автобуса, следующего по маршруту №160, с железнодорожным составом продолжают оставаться в столичных больницах, сообщила «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

«В лечебных учреждениях столицы в настоящее время находятся 33 человека, пострадавшие при аварии. 28 из них получают лечение в 3-й Клинической больнице в поселке Сабунчи», - сказала она.

По ее словам, еще трое пострадавших в ДТП пациента находятся в 1-й городской клинической больнице им. Семашко и двое - в НИИ травматологии и ортопедии.

«В том числе в больнице находятся пятеро детей в возрасте от 5 до 12 лет», - отметила С.Ахмедова.

Представитель пресс-службы ведомства подчеркнула, что лечение пострадавших в ДТП под свой личный контроль взял министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев.

«В соответствии с личным распоряжением министра здравоохранения в 3-ю Клиническую больницу в поселке Сабунчи, с целью оказания необходимой медицинской помощи на месте, направлены два педиатра-травматолога, два невропатолога, главврач нейрохирургии и директор НИИ травматологии и ортопедии Ильгар Касумов. С их участием произведены операции нескольким пострадавшим», - сказала С.Ахмедова.

Правоохранительные органы Азербайджана возбудили в понедельник уголовное дело по статье 263.2 «Нарушение правил дорожного движения, по неосторожности повлекшее гибель человека» УК АР, в связи с ДТП с участием пассажирского автомобиля и поезда, в результате которого погиб 13-летний подросток и пострадали 34 человека.