Группа выходцев из Молдавии предстанет перед судом за серию ограблений в московском регионе

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело девяти граждан Молдавии, обвиняемых в разбойных нападениях на территории столичного региона, в результате которых было похищено 172 млн рублей.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти граждан Республики Молдова. Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник.

Фигуранты обвиняются в бандитизме (ст. 209 УК РФ), разбое (ст. 162 УК РФ), краже (ст. 158 УК РФ), а также хищении оружия и боеприпасов (ст. 226 УК РФ), пояснили в ведомстве.

По версии следствия, с 2008 года по 2016 год на территории Москвы и Московской области злоумышленники, используя огнестрельное оружие, совершили 16 разбойных нападений, в результате чего завладели имуществом потерпевших на сумму 172 млн рублей.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в Генпрокуратуре.

"Расследование уголовного дела в отношении других членов банды, объявленных в розыск, продолжается", - отметили в ведомстве.