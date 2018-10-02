Группа выходцев из Молдавии предстанет перед судом за серию ограблений в московском регионе

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело девяти граждан Молдавии, обвиняемых в разбойных нападениях на территории столичного региона, в результате которых было похищено 172 млн рублей.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти граждан Республики Молдова. Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник.
Фигуранты обвиняются в бандитизме (ст. 209 УК РФ), разбое (ст. 162 УК РФ), краже (ст. 158 УК РФ), а также хищении оружия и боеприпасов (ст. 226 УК РФ), пояснили в ведомстве.
По версии следствия, с 2008 года по 2016 год на территории Москвы и Московской области злоумышленники, используя огнестрельное оружие, совершили 16 разбойных нападений, в результате чего завладели имуществом потерпевших на сумму 172 млн рублей.
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в Генпрокуратуре.
"Расследование уголовного дела в отношении других членов банды, объявленных в розыск, продолжается", - отметили в ведомстве.
Мамедъяров и Мнацаканян встретятся до конца года
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
ГААД получит 10,7 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГАТК и АПЭГ подписали меморандум о сотрудничестве
Азербайджан создал гранатовый сад в Колумбии
SOCAR рассчитывает в 2020г закрыть вопрос с приобретением крупной сети АЗС в Турции
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикленд
Число погибших в результате столкновения в Баку пассажирского автобуса с железнодорожным составом увеличилось до 2 человек - МВД
Порт Баку располагает всей необходимой инфраструктурой для осуществления кольцевых морских круизов – глава Ростуризма
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Клуб мастеров Norm Ustalar Klubu: 2 года со дня рождения
В бакинской школе прошел открытый урок, посвященный 910-летию города Владимира
Специалисты из России провели образовательные мероприятия для азербайджанских педагогов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»