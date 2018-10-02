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Туризм 02.10.2018 12:05

Интерес российских туристов к Азербайджану увеличивается – глава Ростуризма

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отмечает рост интереса российских граждан к турпоездкам в Азербайджан.

«Популярность Азербайджана среди российских туристов высока и продолжает расти. В частности, в 2017 году россияне совершили 736 тыс. турпоездок в Азербайджан, что на 17,4% больше показателя предыдущего года», - подчеркнул О.Сафонов, сообщает «Ростуризм».

По его словам, сотрудничество России и Азербайджана в области туризма носит конструктивный, доброжелательный, плодотворный характер.

«Азербайджан занимает среди государств Каспийского бассейна второе место по объему туристского обмена с Российской Федерации, формируя стабильный въездной турпоток в объеме порядка 850-900 тыс. поездок в год», - сказал глава «Ростуризма».

Как отметил О.Сафонов, туристские потоки между Азербайджаном и Россией на региональном уровне сформировались с учетом традиционных культурно-познавательных интересов, лечебно-оздоровительных потребностей граждан, а также двусторонних торгово-экономических отношений.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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