Интерес российских туристов к Азербайджану увеличивается – глава Ростуризма

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отмечает рост интереса российских граждан к турпоездкам в Азербайджан.

«Популярность Азербайджана среди российских туристов высока и продолжает расти. В частности, в 2017 году россияне совершили 736 тыс. турпоездок в Азербайджан, что на 17,4% больше показателя предыдущего года», - подчеркнул О.Сафонов, сообщает «Ростуризм».

По его словам, сотрудничество России и Азербайджана в области туризма носит конструктивный, доброжелательный, плодотворный характер.

«Азербайджан занимает среди государств Каспийского бассейна второе место по объему туристского обмена с Российской Федерации, формируя стабильный въездной турпоток в объеме порядка 850-900 тыс. поездок в год», - сказал глава «Ростуризма».

Как отметил О.Сафонов, туристские потоки между Азербайджаном и Россией на региональном уровне сформировались с учетом традиционных культурно-познавательных интересов, лечебно-оздоровительных потребностей граждан, а также двусторонних торгово-экономических отношений.

Ф.Исазаде