Интерес российских туристов к Азербайджану увеличивается – глава Ростуризма

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отмечает рост интереса российских граждан к турпоездкам в Азербайджан.
«Популярность Азербайджана среди российских туристов высока и продолжает расти. В частности, в 2017 году россияне совершили 736 тыс. турпоездок в Азербайджан, что на 17,4% больше показателя предыдущего года», - подчеркнул О.Сафонов, сообщает «Ростуризм».
По его словам, сотрудничество России и Азербайджана в области туризма носит конструктивный, доброжелательный, плодотворный характер.
«Азербайджан занимает среди государств Каспийского бассейна второе место по объему туристского обмена с Российской Федерации, формируя стабильный въездной турпоток в объеме порядка 850-900 тыс. поездок в год», - сказал глава «Ростуризма».
Как отметил О.Сафонов, туристские потоки между Азербайджаном и Россией на региональном уровне сформировались с учетом традиционных культурно-познавательных интересов, лечебно-оздоровительных потребностей граждан, а также двусторонних торгово-экономических отношений.
Ф.Исазаде
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