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Дальнее зарубежье 02.10.2018 12:31

Более десяти членов исламской организации задержали во Франции по подозрению в помощи террористам

В коммуне Гранд-Сент близ города Дюнкерк на севере Франции проходит контртеррористическая операция, в рамках которой задержали 11 человек, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

СМИ уточняют, что их подозревают в оказании помощи террористическим организациям.

Обыски идут в мусульманской организации Centre Zahra France, а также в домах ее высокопоставленных представителей. АП отмечает, что по версии следствия, "в организации, с подачи ее лидеров, пропагандировались идеи, идущее вразрез с ценностями (Французской - ИФ) Республики".

В спецоперации принимают участие более 200 полицейских.

Коммуна Гранд-Сент пользуется большой популярностью и мигрантов во Франции, особенно среди тех, кто стремится перебраться на территорию Великобритании.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]