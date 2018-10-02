Более десяти членов исламской организации задержали во Франции по подозрению в помощи террористам

В коммуне Гранд-Сент близ города Дюнкерк на севере Франции проходит контртеррористическая операция, в рамках которой задержали 11 человек, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

СМИ уточняют, что их подозревают в оказании помощи террористическим организациям.

Обыски идут в мусульманской организации Centre Zahra France, а также в домах ее высокопоставленных представителей. АП отмечает, что по версии следствия, "в организации, с подачи ее лидеров, пропагандировались идеи, идущее вразрез с ценностями (Французской - ИФ) Республики".

В спецоперации принимают участие более 200 полицейских.

Коммуна Гранд-Сент пользуется большой популярностью и мигрантов во Франции, особенно среди тех, кто стремится перебраться на территорию Великобритании.