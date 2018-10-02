Мамедъяров и Мнацаканян встретятся до конца года

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров проведут еще одну встречу по карабахскому урегулированию до конца года, заявил во вторник пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
"До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана", - сказал Т.Балаян на брифинге в Ереване.
27 сентября глава МИД Азербайджана по итогам встречи с армянским коллегой в Нью-Йорке заявил, что министры в октябре продолжат переговоры по карабахскому урегулированию.
"Мы договорились продолжить переговоры в следующем месяце, в том числе и в рамках визита сопредседателей (Минской группы ОБСЕ - ИФ) в регион", - сказал Э.Мамедъяров по итогам встречи "на полях" Генассамблеи ООН, слова которого приводятся в сообщении МИД Азербайджана.
ГАТК и АПЭГ подписали меморандум о сотрудничестве
Азербайджан создал гранатовый сад в Колумбии
SOCAR рассчитывает в 2020г закрыть вопрос с приобретением крупной сети АЗС в Турции
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикленд
Число погибших в результате столкновения в Баку пассажирского автобуса с железнодорожным составом увеличилось до 2 человек - МВД
Порт Баку располагает всей необходимой инфраструктурой для осуществления кольцевых морских круизов – глава Ростуризма
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
В Индонезии после землетрясения полиция арестовала более 30 мародеров
Новая встреча лидеров КНДР и США возможна после выборов в Конгресс, считает южнокорейский дипломат
Столтенберг: для Македонии нет иного пути вступления в НАТО, кроме изменения названия страны
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Клуб мастеров Norm Ustalar Klubu: 2 года со дня рождения
В бакинской школе прошел открытый урок, посвященный 910-летию города Владимира
Специалисты из России провели образовательные мероприятия для азербайджанских педагогов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»