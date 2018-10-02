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Карабахский конфликт 02.10.2018 12:21

Мамедъяров и Мнацаканян встретятся до конца года

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров проведут еще одну встречу по карабахскому урегулированию до конца года, заявил во вторник пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана", - сказал Т.Балаян на брифинге в Ереване.

27 сентября глава МИД Азербайджана по итогам встречи с армянским коллегой в Нью-Йорке заявил, что министры в октябре продолжат переговоры по карабахскому урегулированию.

"Мы договорились продолжить переговоры в следующем месяце, в том числе и в рамках визита сопредседателей (Минской группы ОБСЕ - ИФ) в регион", - сказал Э.Мамедъяров по итогам встречи "на полях" Генассамблеи ООН, слова которого приводятся в сообщении МИД Азербайджана.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]