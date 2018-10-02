Ким Чен Ын может посетить Сеул до конца года - посол Южной Кореи в РФ

Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сеул может состояться до конца текущего года, если в отношениях двух Корей не будет радикальных изменений, заявил во вторник посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын.

"Если не произойдет радикальных изменений в отношениях (Северной и Южной Кореи), то, я думаю, до конца этого года", - сказал он российским СМИ.

Южнокорейский дипломат напомнил, что соответствующее приглашение от президента Мун Чжэ Ина у лидера КНДР имеется.