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Дальнее зарубежье 02.10.2018 13:28

Ким Чен Ын может посетить Сеул до конца года - посол Южной Кореи в РФ

Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сеул может состояться до конца текущего года, если в отношениях двух Корей не будет радикальных изменений, заявил во вторник посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын.

"Если не произойдет радикальных изменений в отношениях (Северной и Южной Кореи), то, я думаю, до конца этого года", - сказал он российским СМИ.

Южнокорейский дипломат напомнил, что соответствующее приглашение от президента Мун Чжэ Ина у лидера КНДР имеется.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ВИЗИТ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]