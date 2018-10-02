Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9668 RUR   0.0262 GBR   2.2157 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 26° Завтра 17° 27° 4 Окт 18° 27° 5 Окт 13° 22°

Туризм 02.10.2018 12:29

Порт Баку располагает всей необходимой инфраструктурой для осуществления кольцевых морских круизов – глава Ростуризма

Создание и продвижение трансграничных круизных маршрутов по Каспию является одним из наиболее перспективных направлений развития российско-азербайджанского сотрудничества, считает руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Олег Сафонов.

«Мы провели работу с нашими партнерами по Каспийскому региону и встретили активную поддержку наших инициатив по развитию круизного туризма на Каспии, в том числе со стороны Азербайджана. Учитывая общие тенденции развития морского круизного туризма, а также перспективные возможности Каспийского побережья, очевидна необходимость развития этого сегмента туризма совместно с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном», – сказал О.Сафонов, сообщает Ростуризм.

По его словам, развитие круизного судоходства на Каспийском море и создание инфраструктуры круизного туризма в портах прикаспийских государств обеспечит стимул для наращивания внутренних и въездных турпотоков и соответствующего роста экономических показателей, повышения качества жизни населения стран Каспийского региона.

«Мы считаем, что трансграничные круизные маршруты с заходами в российские города Астрахань и Махачкалу, азербайджанский Баку, иранские порты Энзали, Ноушехр и Амирабад, туркменский Туркменбаши и казахстанский Актау могут быть очень востребованы туристами», - отметил глава Ростуризма.

В качестве общих задач в рамках долгосрочного российско-азербайджанского туристского сотрудничества О.Сафонов обозначил разработку трансграничных маршрутов и совместных проектов, увеличение объемов взаимных инвестиций, развитие инфраструктуры пограничных пунктов пропуска, реализацию потенциала санаторно-курортных курортных комплексов двух стран, формирование условий для равной конкуренции, свободный и оперативный обмен информации правового и экономического характера, а также совместное продвижение в сфере туризма.

По его словам, в России разработан комплекс мер по развитию круизного туризма на Каспии. "Планомерные шаги в направлении развития круизного туризма на Каспии уже предпринимаются. На астраханской верфи (судостроительный завод «Лотос») строится первый в Российской Федерации круизный лайнер проекта PV300VD. Еще одно судно этого проекта заложено на верфи в Нижегородской области. Планируется, что эти лайнеры будут построены до конца 2019 года и станут основой для развития трансграничных круизов по Каспийскому морю", - подчеркнул он.

Глава Ростуризма подчеркнул важность активного вовлечения Азербайджана в работу по развитию круизного туризма на Каспии. "Порт Баку располагает всей необходимой инфраструктурой для приема круизных судов и иностранных граждан и является наиболее подходящим пунктом для смены групп туристов с точки зрения логистики, что благоприятствует построению кольцевых маршрутов по Каспийскому морю с началом и окончанием их в столице Азербайджана", - добавил О.Сафонов.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, КАСПИЙ


Похожие новости


Интерес российских туристов к Азербайджану увеличивается – глава Ростуризма TOUR A VENT в 4 городах России проведет роуд-шоу туристических возможностей Азербайджана Азербайджан слабо рекламирует в России свой туристический потенциал – туроператоры РФ Азербайджан вошел в топ-5 стран въездного туризма в Россию Граждане Азербайджана в топ-10 по числу поездок в Россию с целью туризма в первом полугодии Объем турпотока из РФ в Турцию может побить рекорд прошлого года - Лавров

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]