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СНГ 02.10.2018 13:44

Родственники убитого москвича Хачатуряна просят отменить решение о об освобождении его дочерей из СИЗО

Родственники Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трех его дочерей, требуют пересмотра ходатайства следствия о переводе девушек под домашний арест, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступили жалобы в защиту интересов потерпевших Мусаелян Г.Р. и Хачатурян Н.С., которые просят Мосгорсуд отменить постановление суда об изменении меры пресечения и направить дело на пересмотр", - сказала она.

Также в суд поступили и жалобы от адвокатов сестер. Как уточнили защитники, они не оспаривают факт изменения меры пресечения в отношении обвиняемых, однако просят Мосгорсуд смягчить ограничения, установленные судом первой инстанции.

Дата рассмотрения жалоб в Мосгорсуде пока не назначена.

Басманный суд Москвы 27 сентября по ходатайству Следственного комитета освободил из-под стражи всех сестер Хачатурян и перевел их под домашний арест до 28 декабря.

По решению суда девушкам запрещено покидать квартиры, где они будут жить, с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд также отдельно указал, что им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

Как пояснил ранее "Интерфаксу" адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер, следствие полагает, что в настоящее время девушки не могут оказать давление ни на кого из свидетелей по делу, поскольку они все уже допрошены, и не могут скрыться.

Защитник добавил, что еще одним из доводов следствия в обоснование ходатайств было наличие в их действиях "смягчающего мотива", так как "то, что отец их бил - это уже установленный факт".

После изменения меры пресечения сестры находятся в трех разных квартирах: одна - по месту прописки, две других - в арендованном жилье.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. В настоящее время им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд столицы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова ранее сообщила "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников после посещения сестер в изоляторе временного содержания сообщил со ссылкой на рассказ девушек, что "отец не пускал их учиться, дома у него был склад оружия, которым он постоянно угрожал" и что "отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь".

Защита сестер настаивает на том, что убийство было совершено дочерями в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе, сексуального характера.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы младшая сестра была признана невменяемой в момент совершения преступления, что в дальнейшем может позволить ей избежать уголовной ответственности.

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Тэги: МОСКВА, УБИЙСТВО, РОДСТВЕННИКИ, ЖАЛОБА


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