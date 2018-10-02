В Сеуле надеются на скорое формирование совместной с КНДР военной комиссии

В Сеуле рассчитывают, что состав военной комиссии по выполнению соглашений между Республикой Кореей и КНДР будет определён в ближайшее время, заявил посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын.
"Пока состав и количество не определены. Ожидаем, что в ближайшее время появится ясность", - заявил он в интервью российским СМИ.
Как отметил посол, что в Сеуле рассчитывают, что в этом году уже станет возможным провести первое заседание, хотя конкретных данных пока нет.
По словам У Юн Гына, после определения состава комиссии заседания будут проводиться на постоянной основе.
Отвечая на вопрос о том, что в перспективе планируется обсуждать на таких заседаниях, У Юн Гын сказал, что речь будет идти о военных вопросах, включая совместные военные учения и сокращение военных сил.
ГААД получит 4,2 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Мамедъяров и Мнацаканян встретятся до конца года
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
SOCAR и "дочка" CNPC создали СП для совместной сейсморазведки в Азербайджане и на Каспии
В Баку пройдет заседание Координационного совета по бухгалтерскому учету при Исполкоме СНГ
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве
Гонконг признан самым дорогим городом мира для размещения сотрудников - Savills
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикленд
Число погибших в результате столкновения в Баку пассажирского автобуса с железнодорожным составом увеличилось до 2 человек - МВД
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Очередной Центр Продаж и Обслуживания Bakcell открылся в Габале
Банк Республика запускает кампанию «Предложение на ОТЛИЧНО» для учителей.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»