В Сеуле надеются на скорое формирование совместной с КНДР военной комиссии

В Сеуле рассчитывают, что состав военной комиссии по выполнению соглашений между Республикой Кореей и КНДР будет определён в ближайшее время, заявил посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын.

"Пока состав и количество не определены. Ожидаем, что в ближайшее время появится ясность", - заявил он в интервью российским СМИ.

Как отметил посол, что в Сеуле рассчитывают, что в этом году уже станет возможным провести первое заседание, хотя конкретных данных пока нет.

По словам У Юн Гына, после определения состава комиссии заседания будут проводиться на постоянной основе.

Отвечая на вопрос о том, что в перспективе планируется обсуждать на таких заседаниях, У Юн Гын сказал, что речь будет идти о военных вопросах, включая совместные военные учения и сокращение военных сил.