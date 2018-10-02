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Дальнее зарубежье 02.10.2018 15:34

В Сеуле надеются на скорое формирование совместной с КНДР военной комиссии

В Сеуле рассчитывают, что состав военной комиссии по выполнению соглашений между Республикой Кореей и КНДР будет определён в ближайшее время, заявил посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын.

"Пока состав и количество не определены. Ожидаем, что в ближайшее время появится ясность", - заявил он в интервью российским СМИ.

Как отметил посол, что в Сеуле рассчитывают, что в этом году уже станет возможным провести первое заседание, хотя конкретных данных пока нет.

По словам У Юн Гына, после определения состава комиссии заседания будут проводиться на постоянной основе.

Отвечая на вопрос о том, что в перспективе планируется обсуждать на таких заседаниях, У Юн Гын сказал, что речь будет идти о военных вопросах, включая совместные военные учения и сокращение военных сил.

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Тэги: КОРЕИ, ВОЕННЫЕ, КОМИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]