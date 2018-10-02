Судьба проекта Хасан-Раджин зависит от решения ядерной проблемы КНДР и смягчения санкций - посол Южной Кореи

Реализация железнодорожного проекта Хасан-Раджин зависит от прогресса в вопросе денуклеаризации Северной Кореи, заявил во вторник посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын.

"Реализация проекта "Раджин-Хасан" связана с прогрессом в вопросе денуклеаризации со стороны Северной Кореи и со смягчением санкций резолюции СБ ООН", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каковы перспективы возобновления участия Республики Корея в проекте "Хасан-Раджин".

В 2008-2014 годах была восстановлена железнодорожная ветка от приграничной железнодорожной станции Хасан (Приморский край РФ) до северокорейского порта Раджин на побережье Японского моря. Этот проект позиционировался как первый этап реконструкции Транскорейской железной дороги с последующим ее подключением к российской Транссибирской магистрали для транспортировки большегрузных контейнеров из Южной Кореи в Россию и Европу, а также поставок угля из России в Южную Корею. Однако из-за ядерных испытаний в КНДР в марте 2016 года Южная Корея вышла из проекта, введя в отношении КНДР санкции.