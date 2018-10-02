Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9668 RUR   0.0262 GBR   2.2157 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 26° Завтра 17° 27° 4 Окт 18° 27° 5 Окт 13° 22°

Дальнее зарубежье 02.10.2018 14:27

Если Пхеньян не сделает конкретных шагов по денуклеаризации, санкции СБ ООН будут продолжены - посол Южной Кореи в РФ

Пока мировое сообщество не признает полную денуклеаризацию Северной Кореи, говорить о смягчении санкций невозможно, заявил посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын.

"Нужно убедиться в полной денуклеаризации со стороны Северной Кореи. Пока мировое сообщество не признает полную денуклеаризацию Северной Кореи, мы считаем невозможным смягчение санкций СБ ООН", - заявил он в интервью российским СМИ во вторник.

Южнокорейский дипломат подчеркнул, что если Северная Корея "не сделает конкретные шаги по денуклеаризации, то и эти санкции будут продолжены".

"Но если Северная Корея какие-то шаги в этом направлении сделает, то нам нужно обсудить вопрос смягчения санкций" , - добавил У Юн Гын.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЮЖКОРЕЯ, КНДР, САНКЦИИ


Похожие новости


Матвиенко надеется на результативность своей поездки в октябре в Южную Корею Премьер Южной Кореи рассматривает возможность поездки на ВЭФ в сентябре Президент Южной Кореи заявил, что сотрудничество с РФ является "краеугольным камнем" на пути к достижению мира на Корейском полуострове Президент Южной Кореи заявил, что разделяет с Путиным взгляды на мир в Евразии Президент Южной Кореи посетит Россию 21-23 июня - СМИ Президент Южной Кореи 21 июня обратится к депутатам Госдумы с речью

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]