Если Пхеньян не сделает конкретных шагов по денуклеаризации, санкции СБ ООН будут продолжены - посол Южной Кореи в РФ

Пока мировое сообщество не признает полную денуклеаризацию Северной Кореи, говорить о смягчении санкций невозможно, заявил посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын.
"Нужно убедиться в полной денуклеаризации со стороны Северной Кореи. Пока мировое сообщество не признает полную денуклеаризацию Северной Кореи, мы считаем невозможным смягчение санкций СБ ООН", - заявил он в интервью российским СМИ во вторник.
Южнокорейский дипломат подчеркнул, что если Северная Корея "не сделает конкретные шаги по денуклеаризации, то и эти санкции будут продолжены".
"Но если Северная Корея какие-то шаги в этом направлении сделает, то нам нужно обсудить вопрос смягчения санкций" , - добавил У Юн Гын.
Мамедъяров и Мнацаканян встретятся до конца года
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
ГААД получит 10,7 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГАТК и АПЭГ подписали меморандум о сотрудничестве
Азербайджан создал гранатовый сад в Колумбии
SOCAR рассчитывает в 2020г закрыть вопрос с приобретением крупной сети АЗС в Турции
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикленд
Число погибших в результате столкновения в Баку пассажирского автобуса с железнодорожным составом увеличилось до 2 человек - МВД
Порт Баку располагает всей необходимой инфраструктурой для осуществления кольцевых морских круизов – глава Ростуризма
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Клуб мастеров Norm Ustalar Klubu: 2 года со дня рождения
В бакинской школе прошел открытый урок, посвященный 910-летию города Владимира
Специалисты из России провели образовательные мероприятия для азербайджанских педагогов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»