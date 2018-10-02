Если Пхеньян не сделает конкретных шагов по денуклеаризации, санкции СБ ООН будут продолжены - посол Южной Кореи в РФ

Пока мировое сообщество не признает полную денуклеаризацию Северной Кореи, говорить о смягчении санкций невозможно, заявил посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын.

"Нужно убедиться в полной денуклеаризации со стороны Северной Кореи. Пока мировое сообщество не признает полную денуклеаризацию Северной Кореи, мы считаем невозможным смягчение санкций СБ ООН", - заявил он в интервью российским СМИ во вторник.

Южнокорейский дипломат подчеркнул, что если Северная Корея "не сделает конкретные шаги по денуклеаризации, то и эти санкции будут продолжены".

"Но если Северная Корея какие-то шаги в этом направлении сделает, то нам нужно обсудить вопрос смягчения санкций" , - добавил У Юн Гын.