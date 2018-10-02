Число погибших в результате столкновения в Баку пассажирского автобуса с железнодорожным составом увеличилось до 2 человек - МВД

В результате произошедшего в понедельник в Баку столкновения пассажирского автобуса с железнодорожным составом погибли два человека, 40 – были помещены в больницу, сообщает пресс-служба МВД республики.
Ранее Минздрав Азербайджана сообщал об одном погибшем (13-летний школьник) и 34 пострадавших.
«Пассажирский автобус марки «Daewoo», следовавший по маршруту №160 врезался в электровоз в охраняемой зоне в бакинском поселке Бина. В результате аварии в больницу были помещены 42 человека. Двое из них – Шакир Алиев и Юсиф Дадашзаде скончались там (больнице – ИФ)», - говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации, автобусом управлял ранее судимый житель поселка Алихан Ширалиев.
По факту в главном управлении полиции в транспорте возбуждено уголовное дело и ведется расследование.
Как сообщалось ранее, уголовное дело возбуждено по статье 263.2 УК Азербайджана (нарушение правил дорожного движения по неосторожности, повлекшее гибель человека), назначены экспертизы.
Ф.Исазаде
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