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Происшествия 02.10.2018 13:09

Число погибших в результате столкновения в Баку пассажирского автобуса с железнодорожным составом увеличилось до 2 человек - МВД

В результате произошедшего в понедельник в Баку столкновения пассажирского автобуса с железнодорожным составом погибли два человека, 40 – были помещены в больницу, сообщает пресс-служба МВД республики.

Ранее Минздрав Азербайджана сообщал об одном погибшем (13-летний школьник) и 34 пострадавших.

«Пассажирский автобус марки «Daewoo», следовавший по маршруту №160 врезался в электровоз в охраняемой зоне в бакинском поселке Бина. В результате аварии в больницу были помещены 42 человека. Двое из них – Шакир Алиев и Юсиф Дадашзаде скончались там (больнице – ИФ)», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, автобусом управлял ранее судимый житель поселка Алихан Ширалиев.

По факту в главном управлении полиции в транспорте возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

Как сообщалось ранее, уголовное дело возбуждено по статье 263.2 УК Азербайджана (нарушение правил дорожного движения по неосторожности, повлекшее гибель человека), назначены экспертизы.

Ф.Исазаде

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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]