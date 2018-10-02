Правительство Франции заморозило активы иранского министерства разведки

Власти Франции объявили о заморозке активов министерства национальной безопасности и разведки Ирана, а также двух иранцев, сообщают во вторник французские СМИ со ссылкой на опубликованное заявление МВД, МИД и министерства экономики Франции.
СМИ уточняют, что эти ограничительные меры были введены в связи с делом о подготовке теракта против иранской оппозиции, которая проводила встречу вблизи Парижа в июне этого года.
"Принимая это решение, Франция отмечает свою приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах, особенно на своей собственной территории", - приводят СМИ выдержки из заявления.
Имя одного из мужчин, счета которого заморожены, звучит как Ассадолла Асади. Это имя совпадает с именем иранского дипломата, которого подозревают в подготовке теракта во Франции против иранских оппозиционеров.
Накануне Верховный суд германского города Бамберг (федеральная земля Бавария) одобрил экстрадицию в Бельгию А.Ассади. Целью подозреваемого должны была стать встреча, которую организовала иранская оппозиционная политическая группа "Организация моджахедов иранского народа".
Также во вторник сообщалось, что в коммуне Гранд-Сент близ города Дюнкерк на севере Франции проходит контртеррористическая операция. Обыски идут в шиитской организации Centre Zahra France, а также в домах ее высокопоставленных представителей.
Однако, отмечают французские СМИ, неясно, связано ли эта операция с ситуацией вокруг иранского дипломата.
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