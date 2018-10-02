Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9668 RUR   0.0262 GBR   2.2157 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 26° Завтра 17° 27° 4 Окт 18° 27° 5 Окт 13° 22°

Регион 02.10.2018 13:13

Правительство Франции заморозило активы иранского министерства разведки

Власти Франции объявили о заморозке активов министерства национальной безопасности и разведки Ирана, а также двух иранцев, сообщают во вторник французские СМИ со ссылкой на опубликованное заявление МВД, МИД и министерства экономики Франции.

СМИ уточняют, что эти ограничительные меры были введены в связи с делом о подготовке теракта против иранской оппозиции, которая проводила встречу вблизи Парижа в июне этого года.

"Принимая это решение, Франция отмечает свою приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах, особенно на своей собственной территории", - приводят СМИ выдержки из заявления.

Имя одного из мужчин, счета которого заморожены, звучит как Ассадолла Асади. Это имя совпадает с именем иранского дипломата, которого подозревают в подготовке теракта во Франции против иранских оппозиционеров.

Накануне Верховный суд германского города Бамберг (федеральная земля Бавария) одобрил экстрадицию в Бельгию А.Ассади. Целью подозреваемого должны была стать встреча, которую организовала иранская оппозиционная политическая группа "Организация моджахедов иранского народа".

Также во вторник сообщалось, что в коммуне Гранд-Сент близ города Дюнкерк на севере Франции проходит контртеррористическая операция. Обыски идут в шиитской организации Centre Zahra France, а также в домах ее высокопоставленных представителей.

Однако, отмечают французские СМИ, неясно, связано ли эта операция с ситуацией вокруг иранского дипломата.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАН, АКТИВЫ, ЗАМОРОЗКА


Похожие новости


Рухани обсудил с Макроном предстоящий саммит РФ, Ирана и Турции, а также СВПД Глава МИД Франции не считает нарушением СВПД решение Ирана увеличить мощности по обогащению урана Президент Франции предупредил о риске конфликта с Ираном Ядерную сделку с Ираном надо сохранить, Тегеран выполняет обязательства - Макрон Макрон призвал к деэскалации в отношениях между Ираном и Израилем Макрон в беседе с Рухани подтвердил желание Парижа поддерживать СВПД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]