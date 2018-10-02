Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9668 RUR   0.0262 GBR   2.2157 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 26° Завтра 17° 27° 4 Окт 18° 27° 5 Окт 13° 22°

ТЭК 02.10.2018 13:21

Министры энергетики Саудовской Аравии и Ирана смогут кратко пообщаться с Путиным "на полях" Энергетической недели в Москве - Песков

Отдельных встреч президента РФ Владимира Путина с министрами энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и Ирана Бижаном Зангане, которые планируют принять участие в Российской энергетической неделе, не предусмотрено, но они могут кратко пообщаться "на полях" этого мероприятия.

"Отдельных полноформатных встреч не предусмотрено графиком президента. Вместе с тем мы уже сообщали, что президент примет участие в пленарном заседании международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики в рамках Российской энергетической недели", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, планирует ли В.Путин встретиться с министрами энергетики Саудовской Аравии и Ирана.

"Мы не исключаем, что такие краткие, что называется, на полях этого форума, встречи могут состояться", - отметил Д.Песков.

На уточняющий вопрос, возможна ли такая встреча с Х. аль-Фалихом, пресс-секретарь президента сказал: "Да, конечно".

Д.Песков вновь отметил, что возможны "краткие контакты "на ногах", не более того".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, НЕДЕЛЯ, КРЕМЛЬ


Похожие новости


Энергетики Азербайджана, РФ и Ирана в октябре проведут встречу по вопросу объединения энергосистем трех стран Центр энергетических исследований БРИКС будет достойным конкурентом ведущих мировых аналитических агентств - Путин Путин наследному принцу Абу-Даби: будем продолжать сотрудничество в энергетике, где оно уже принесло стабилизацию цен на нефть Вице-премьер Башкортостана пригласил главу Минэнерго Азербайджана в Уфу на энергетический форум США заставляют европейцев отказаться от "Северного потока - 2" - Лавров Новак обсудит с Эрдоганом вопросы по итогам встречи президентов РФ и Турции на G20

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]