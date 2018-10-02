Отдельных встреч президента РФ Владимира Путина с министрами энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и Ирана Бижаном Зангане, которые планируют принять участие в Российской энергетической неделе, не предусмотрено, но они могут кратко пообщаться "на полях" этого мероприятия.

"Отдельных полноформатных встреч не предусмотрено графиком президента. Вместе с тем мы уже сообщали, что президент примет участие в пленарном заседании международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики в рамках Российской энергетической недели", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, планирует ли В.Путин встретиться с министрами энергетики Саудовской Аравии и Ирана.

"Мы не исключаем, что такие краткие, что называется, на полях этого форума, встречи могут состояться", - отметил Д.Песков.

На уточняющий вопрос, возможна ли такая встреча с Х. аль-Фалихом, пресс-секретарь президента сказал: "Да, конечно".

Д.Песков вновь отметил, что возможны "краткие контакты "на ногах", не более того".