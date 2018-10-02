Отдельных встреч президента РФ Владимира Путина с министрами энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и Ирана Бижаном Зангане, которые планируют принять участие в Российской энергетической неделе, не предусмотрено, но они могут кратко пообщаться "на полях" этого мероприятия.
"Отдельных полноформатных встреч не предусмотрено графиком президента. Вместе с тем мы уже сообщали, что президент примет участие в пленарном заседании международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики в рамках Российской энергетической недели", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, планирует ли В.Путин встретиться с министрами энергетики Саудовской Аравии и Ирана.
"Мы не исключаем, что такие краткие, что называется, на полях этого форума, встречи могут состояться", - отметил Д.Песков.
На уточняющий вопрос, возможна ли такая встреча с Х. аль-Фалихом, пресс-секретарь президента сказал: "Да, конечно".
Д.Песков вновь отметил, что возможны "краткие контакты "на ногах", не более того".
Мамедъяров и Мнацаканян встретятся до конца года
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
ГААД получит 10,7 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикленд
Число погибших в результате столкновения в Баку пассажирского автобуса с железнодорожным составом увеличилось до 2 человек - МВД
Порт Баку располагает всей необходимой инфраструктурой для осуществления кольцевых морских круизов – глава Ростуризма
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
В Индонезии после землетрясения полиция арестовала более 30 мародеров
Новая встреча лидеров КНДР и США возможна после выборов в Конгресс, считает южнокорейский дипломат
Столтенберг: для Македонии нет иного пути вступления в НАТО, кроме изменения названия страны
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Клуб мастеров Norm Ustalar Klubu: 2 года со дня рождения
В бакинской школе прошел открытый урок, посвященный 910-летию города Владимира
Специалисты из России провели образовательные мероприятия для азербайджанских педагогов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»