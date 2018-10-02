Консорциум Шах-Дениз в 2018г поставит в Турцию по TANAP 1 млрд кубометров газа, в 2021г объем поставок достигнет 6 млрд кубометров – SOCAR

Объем поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Турцию по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) до конца декабря 2018 года достигнет 1 млрд кубометров, заявил глава компании SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR/ГНКАР) Заур Гахраманов.
«С момента начала поставок газа по TANAP в июне 2018 года и до сих пор в Турцию по этому газопроводу доставлено 400 млн кубометров газа. До конца 2018 года этот показатель достигнет 1 млрд кубометров», - заявил З.Гахраманов турецкому агентству «Anadolu».
По его словам, в течение 2019 года по TANAP в Турцию будет поставлено 2 млрд кубометров газа, в 2020 году – 4 млрд кубометров, в 2021 году – 6 млрд кубометров.
"Работы по строительству второй фазы газопровода (от Эскишерих до границы с Грецией - ИФ-Аз) выполнены на 97% и в первой половине 2019 года газопровод будет готов для соединения с Транс-Адриатическим газопроводом (TAP)", - заявил З.Гахраманов.
Как сообщалось, церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня 2018 года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP.
TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.
В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.
Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).
Н.Аббасова
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