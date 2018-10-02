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СНГ 02.10.2018 14:02

Столтенберг: действия РФ ставят под угрозу ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что в альянсе обеспокоены действиями России, ставящими, по его словам, под угрозу Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"У нас сохраняется беспокойство в связи с недостаточным уважением России к ее международным обязательствам, включая Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Этот договор под угрозой из-за действий России", - утверждает генсек альянса.

"Спустя годы отрицания Россия недавно объявила о существовании новой ракетной системы, известной как 9М729. Россия не предоставила необходимой информации об этих ракетах", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Он добавил, что союзники НАТО признали создание данной ракетной системы, вероятно, является нарушением ДРСМД.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ДОГОВОР, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]