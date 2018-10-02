Столтенберг: действия РФ ставят под угрозу ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что в альянсе обеспокоены действиями России, ставящими, по его словам, под угрозу Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"У нас сохраняется беспокойство в связи с недостаточным уважением России к ее международным обязательствам, включая Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Этот договор под угрозой из-за действий России", - утверждает генсек альянса.

"Спустя годы отрицания Россия недавно объявила о существовании новой ракетной системы, известной как 9М729. Россия не предоставила необходимой информации об этих ракетах", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Он добавил, что союзники НАТО признали создание данной ракетной системы, вероятно, является нарушением ДРСМД.