Столтенберг: действия РФ ставят под угрозу ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что в альянсе обеспокоены действиями России, ставящими, по его словам, под угрозу Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
"У нас сохраняется беспокойство в связи с недостаточным уважением России к ее международным обязательствам, включая Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
"Этот договор под угрозой из-за действий России", - утверждает генсек альянса.
"Спустя годы отрицания Россия недавно объявила о существовании новой ракетной системы, известной как 9М729. Россия не предоставила необходимой информации об этих ракетах", - подчеркнул Й.Столтенберг.
Он добавил, что союзники НАТО признали создание данной ракетной системы, вероятно, является нарушением ДРСМД.
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