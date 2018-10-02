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ТЭК 02.10.2018 13:47

SOCAR сделала предложение по покупке газораспределительных активов EWE A.G. в Турции, рассчитывает на успех сделки - глава SOCAR Turkiye Enerji

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) представила свои предложения по покупке турецких активов крупнейшей германской энергетической компании EWE A.G., заявил глава SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) Заур Гахраманов.

«Инвестиционная цепочка компании в Турцию представлена нефтехимическим, нефтеперерабатывающим секторами и сектором природного газа. Для полного завершения этой цепочки мы сделали свои предложения по покупке турецких газораспределительных активов германской EWE A.G и верим в то, что у нас есть шанс на успех этой сделки», - сообщил З.Гахраманов в интервью «Anadolu».

По его словам, EWE A.G. осуществляет операции по газораспределению в Турции в объеме 1 млрд кубометров в год, но SOCAR Turkiye Enerji рассчитывает на увеличение этого показателя. «Нам недостаточно будет 1 млрд кубометров в год, поскольку ежегодная потребность НПЗ «STAR» и комплекса Petkim в природном газе оценивается в 3-4 млрд кубометров, а это составляет 7-8% общей потребности Турции в газе», - отметил З.Гахраманов.

Ранее турецкие СМИ сообщили об интересе компании SOCAR к покупке турецких активов EWE A.G. По данным СМИ, EWE A.G решила продать свои 80%-ные доли в газораспределительных сетях Bursagaz AS и Kayserigaz AS и «в основном завершила переговоры с потенциальными покупателями».

Среди возможных претендентов на активы называется и компания SOCAR, основным конкурентом которой в этой следке считается Kolin. Стоимость активов оценивается в $200-250 млн.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, АКТИВЫ, ИНТЕРЕС


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