Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9668 RUR   0.0262 GBR   2.2157 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 18° 27° 4 Окт 18° 27° 5 Окт 13° 22°

СНГ 02.10.2018 16:04

В НАТО ознакомились с американскими разведданными о новых российских ракетах - Столтенберг

США пришли к выводу, что РФ нарушает ДРСМД, начав развертывание ракет нового типа, и поделились соответствующими разведанными с союзниками по НАТО, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"США пришли к выводу, что Россия нарушает договор и начала развертывание ракет", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Й.Столтенберг подчеркнул, что в альянсе "изучили разведданные (США - ИФ) и очень обеспокоены, так как речь идет об очень важном соглашении, которое нужно соблюдать".

Ранее на пресс-конференции он заявил, что в альянсе обеспокоены действиями России, ставящими, по его словам, под угрозу Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"У нас сохраняется беспокойство в связи с недостаточным уважением России к ее международным обязательствам, включая Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Этот договор под угрозой из-за действий России", - добавил генскек.

"Спустя годы отрицания Россия недавно объявила о существовании новой ракетной системы, известной как 9М729. Россия не предоставила необходимой информации об этих ракетах", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Он добавил, что союзники НАТО признали создание данной ракетной системы возможным нарушением ДРСМД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, США, РОССИЯ, РАКЕТЫ


Похожие новости


Приверженность США партнерам по НАТО остается нерушимой - Мэттис Порошенко заявил, что Украина является де-факто восточным флангом НАТО Столтенберг посетит США 24-26 сентября У Грузии в будущем будет шанс войти в НАТО, пока такой возможности нет - Трамп Трамп заявил лидерам стран НАТО, что они должны тратить на оборону не 2%, а 4% ВВП - СМИ Генсек НАТО приветствовал предстоящую встречу Трампа и Путина

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]