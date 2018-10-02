В НАТО ознакомились с американскими разведданными о новых российских ракетах - Столтенберг

США пришли к выводу, что РФ нарушает ДРСМД, начав развертывание ракет нового типа, и поделились соответствующими разведанными с союзниками по НАТО, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"США пришли к выводу, что Россия нарушает договор и начала развертывание ракет", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Й.Столтенберг подчеркнул, что в альянсе "изучили разведданные (США - ИФ) и очень обеспокоены, так как речь идет об очень важном соглашении, которое нужно соблюдать".

Ранее на пресс-конференции он заявил, что в альянсе обеспокоены действиями России, ставящими, по его словам, под угрозу Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"У нас сохраняется беспокойство в связи с недостаточным уважением России к ее международным обязательствам, включая Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Этот договор под угрозой из-за действий России", - добавил генскек.

"Спустя годы отрицания Россия недавно объявила о существовании новой ракетной системы, известной как 9М729. Россия не предоставила необходимой информации об этих ракетах", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Он добавил, что союзники НАТО признали создание данной ракетной системы возможным нарушением ДРСМД.