Белоруссия ожидает окончания переговоров по соглашению с ЕС о партнерстве до конца года - МИД

Минск рассчитывает на завершение переговоров по Соглашению о приоритетах партнерства с ЕС до конца текущего года, сообщил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко.

"У нас встреч много, мы обсуждаем приоритеты партнерства, (...) близки к финальной версии", - сказал О.Кравченко журналистам во вторник в Минске.

"Надеемся на то, что они (переговоры - ИФ) завершатся до конца года", - добавил он.

По словам О.Кравченко, белорусская сторона в курсе того, что от нее ожидают, и "они в курсе того, что мы от них ожидаем". "Это переговорный процесс, он еще не завершен. Надеюсь, что скоро сможем завершить и подписать", - сказал замминистра.