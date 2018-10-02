Белоруссия ожидает окончания переговоров по соглашению с ЕС о партнерстве до конца года - МИД

Минск рассчитывает на завершение переговоров по Соглашению о приоритетах партнерства с ЕС до конца текущего года, сообщил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко.
"У нас встреч много, мы обсуждаем приоритеты партнерства, (...) близки к финальной версии", - сказал О.Кравченко журналистам во вторник в Минске.
"Надеемся на то, что они (переговоры - ИФ) завершатся до конца года", - добавил он.
По словам О.Кравченко, белорусская сторона в курсе того, что от нее ожидают, и "они в курсе того, что мы от них ожидаем". "Это переговорный процесс, он еще не завершен. Надеюсь, что скоро сможем завершить и подписать", - сказал замминистра.
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