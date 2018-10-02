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СНГ 02.10.2018 15:49

Белоруссия ожидает окончания переговоров по соглашению с ЕС о партнерстве до конца года - МИД

Минск рассчитывает на завершение переговоров по Соглашению о приоритетах партнерства с ЕС до конца текущего года, сообщил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко.

"У нас встреч много, мы обсуждаем приоритеты партнерства, (...) близки к финальной версии", - сказал О.Кравченко журналистам во вторник в Минске.

"Надеемся на то, что они (переговоры - ИФ) завершатся до конца года", - добавил он.

По словам О.Кравченко, белорусская сторона в курсе того, что от нее ожидают, и "они в курсе того, что мы от них ожидаем". "Это переговорный процесс, он еще не завершен. Надеюсь, что скоро сможем завершить и подписать", - сказал замминистра.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ПАРТНЕРСТВО, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]