Греция экстрадировала в Казахстан воевавшего в Сирии боевика

В Астану из греческих Афин во вторник доставлен уроженец города Караганды Дастан Хайсин, находившийся с 2015 года в международном розыске за участие в террористической деятельности на территории Сирии, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

"Задержанию и последующей экстрадиции Хайсина предшествовала работа казахстанских спецслужб и органов прокуратуры с греческими партнерами при поддержке посольства Республики Казахстан в Греции", - говорится в сообщении.

Д.Хайсин водворен под стражу. Проводятся следственные мероприятия.